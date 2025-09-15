CAMION

Il Consiglio dei ministri spagnolo ha approvato un disegno di legge antifumo che introduce un divieto per il settore dell’autotrasporto. Sarà vietato fumare a bordo di camion e furgoni durante l’attività lavorativa.

La riforma, che modifica la legge 28/2005 e dovrà ora passare al Congresso per l’approvazione definitiva, rientra nel Piano integrale per la prevenzione e il controllo del tabacco 2024-2027 e mira a rafforzare la tutela della salute pubblica.

Vietato fumare su camion e furgoni

Il testo della riforma prevede che sia vietato fumare, già applicato da tempo agli autobus e ai pullman, anche a tutti i veicoli da lavoro come camion e furgoni.

Oltre ai camion e ai furgoni, il divieto di fumo include taxi, veicoli di trasporto passeggeri con conducente e mezzi adibiti a consegne e logistica.

Questo significa che fumare mentre si guida un mezzo pesante o un furgone per lavoro diventerà vietato e sanzionabile, sia con sigarette tradizionali che con prodotti alternativi come sigarette elettroniche, tabacco riscaldato e miscele di erbe per shisha o vaporizzatori.

Le nuove norme prevedono anche obblighi di segnaletica “vietato fumare” e un regime sanzionatorio specifico, con multe aggiornate e responsabilità chiare per datori di lavoro e conducenti.

È previsto un periodo di transizione di 12 mesi per consentire alle aziende di autotrasporto e agli operatori del trasporto di adeguarsi. Smaltire eventuali scorte di prodotti oggi legali, come le sigarette elettroniche monouso, che saranno vietate.

Le associazioni dell’autotrasporto sul divieto di fumo

Fenadismer e CETM, le principali organizzazioni di rappresentanza del trasporto merci su strada, hanno definito il provvedimento relativo al divieto di fumo su camion e furgoni sproporzionato e controproducente.

Secondo queste associazioni, impedire ai camionisti di fumare nel proprio mezzo di lavoro, che spesso funge anche da spazio personale durante lunghe tratte, potrebbe aumentare lo stress e ridurre la concentrazione, con possibili ripercussioni sulla sicurezza stradale.

Fenadismer ha inoltre sottolineato che, a differenza degli autobus e dei pullman, i camion non trasportano passeggeri e quindi non vi sarebbe un’esigenza diretta di tutela di terzi.

Vietato fumare per camionisti e gli autisti anche i prodotti alternativi

La nuova legge che prevede sia vietato fumare su camion furgoni non si limita alle sigarette tradizionali.

La Spagna ha deciso di equiparare giuridicamente sigarette elettroniche, dispositivi per tabacco riscaldato, bustine di nicotina e miscele di erbe ai prodotti del tabacco classico.

Di conseguenza, tutte le forme di fumo e svapo saranno vietate a bordo dei veicoli da lavoro, indipendentemente dal contenuto di nicotina. Questa scelta risponde sia a evidenze scientifiche sui rischi per la salute e per l’ambiente, sia all’esigenza di evitare che le nuove abitudini di consumo rendano inefficace la lotta al fumo.

Sanzioni e controlli

Il testo della riforma che prevede sia vietato fumare su camion e furgoni aggiorna il regime sanzionatorio. Chi verrà sorpreso a fumare su un camion o un furgone in servizio potrà incorrere in multe pecuniarie. Le multe saranno definite nei decreti applicativi.

Sono previsti anche obblighi per le imprese di trasporto, che dovranno garantire la segnaletica di “vietato fumare” e informare i dipendenti sui divieti, pena ulteriori responsabilità.

