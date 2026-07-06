CAMION

Vietato fumare a bordo di camion e furgoni per gli autisti professionisti. È quanto prevede la bozza della nuova legge antifumo spagnola.

Il testo è già stato inviato dal Ministero della Salute al Consiglio Economico e Sociale. Ma il punto continua a far discutere il settore dei trasporti.

FENADISMER, la Federazione Nazionale Spagnola delle Associazioni dei Trasportatori, chiede il ritiro della misura. Secondo l’organizzazione, il divieto è sproporzionato e penalizza migliaia di autisti.

Vietato fumare sui camion: la protesta

La Federazione non contesta i divieti nei luoghi frequentati da più persone. Scuole, ospedali, strutture sanitarie e centri ricreativi restano spazi da proteggere.

Il problema, per FENADISMER, è un altro. Un camion è spesso usato da un solo conducente. Non ci sono passeggeri. Non ci sono minori. E non ci sarebbe esposizione di terzi al fumo.

Per questo la Federazione considera ingiusto applicare lo stesso criterio ai veicoli professionali. Soprattutto perché il divieto non sarebbe previsto per le auto private.

Una misura che colpisce il settore

Secondo le stime diffuse da FENADISMER, la norma riguarderebbe circa 300.000 autisti di mezzi pesanti. A questi si aggiungerebbero altri 60.000 conducenti di veicoli commerciali leggeri.

Si tratta quindi di oltre 360.000 professionisti. Per la Federazione, il Governo dovrebbe tenere conto delle condizioni reali di lavoro degli autisti. Molti trascorrono diverse ore al volante. Spesso viaggiano da soli. Le pause sono regolate da tempi precisi.

Vietato fumare durante la guida: i rischi

Uno dei punti più delicati riguarda la sicurezza stradale. FENADISMER teme che il divieto possa aumentare stress e irritabilità tra gli autisti fumatori.

I conducenti professionisti possono restare alla guida fino a 4 ore e mezza prima della pausa obbligatoria di 45 minuti. Secondo la Federazione, vietare il fumo per tutto questo periodo potrebbe creare tensione e ridurre l’attenzione.

C’è anche un problema pratico. Se è vietato fumare nel camion, ma anche in molte aree di servizio, bar e ristoranti lungo la strada, le alternative diventano poche.

Alcuni autisti potrebbero fermarsi in zone poco sicure. Per esempio su banchine, piazzole non attrezzate o aree isolate. Una situazione che, secondo FENADISMER, potrebbe aumentare i rischi per la circolazione.

Chiesto il ritiro del divieto

FENADISMER chiede al Ministero della Salute di eliminare questa parte dal testo finale della legge antifumo.

Secondo la Federazione, il divieto non protegge davvero la salute di altre persone. Colpisce invece un ambiente di lavoro spesso individuale.

Il confronto resta aperto. Per il settore dei trasporti, il tema del vietato fumare nei camion professionali è ancora uno dei punti più controversi della riforma.

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