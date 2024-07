CAMION

Il trasporto di merci deperibili richiede veicoli frigoriferi efficienti, capaci di mantenere temperature controllate. Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo (UE) n. 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra, il panorama normativo per il settore dei veicoli frigoriferi sta subendo significativi cambiamenti. I nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite per veicoli da frigoriferi, le principali disposizioni e il loro impatto sul settore trasporti.

Nuovo Regolamento (UE) 2024/573 veicoli da trasporto frigoriferi

Il Regolamento (UE) 2024/573 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Questo regolamento, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e abroga il precedente Regolamento (UE) n. 517/2014, è entrato in vigore l’11 marzo 2024. La principale finalità del regolamento è eliminare progressivamente l’uso di gas fluorurati ad effetto serra, noti per il loro elevato impatto ambientale, sui veicoli da trasporto frigoriferi, favorendo l’adozione di refrigeranti naturali e a basso impatto climatico.

Il Regolamento (UE) n. 2024/573 sui veicoli frigoriferi si applica a:

Gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III del regolamento.

Prodotti e apparecchiature contenenti tali gas o il cui funzionamento dipende da essi.

Nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite

Tra le varie novità introdotte dal regolamento, uno degli aspetti più rilevanti riguarda i nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite per le unità di refrigerazione di veicoli da trasporto frigoriferi leggeri, container intermodali (compresi i reefer) e vagoni ferroviari. Questi obblighi si estendono anche ad apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli frigoriferi pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali (usate in agricoltura, miniere e edilizia), treni, metropolitane, tram e aeromobili.

Dettagli degli obblighi

Le nuove disposizioni prevedono:

Controlli periodici: i veicoli da trasporto frigoriferi devono essere sottoposti a controlli periodici per individuare eventuali perdite di gas fluorurati. Questi controlli devono essere effettuati da personale certificato e seguendo specifiche procedure tecniche.

Certificazione del personale: Estensione degli obblighi di certificazione per le persone fisiche che eseguono installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento delle unità di refrigerazione.

Tenuta dei registri: obbligo di mantenere registri dettagliati delle operazioni di controllo e manutenzione, per garantire la tracciabilità e la conformità alle norme.

Uso di refrigeranti alternativi: promozione dell’uso di refrigeranti naturali e a basso impatto climatico come alternativa ai gas fluorurati tradizionali per i veicoli da trasporto frigoriferi.

L’introduzione di questi nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite dei veicoli da trasporto frigoriferi ha diversi impatti positivi:

Riduzione delle emissioni: miglior controllo e riduzione delle perdite di gas fluorurati, contribuendo significativamente alla riduzione delle emissioni di gas serra dei veicoli frigoriferi.

Efficienza energetica: maggiore efficienza dei sistemi di refrigerazione, con un conseguente risparmio energetico e riduzione dei costi operativi dei veicoli da trasporto frigoriferi

Innovazione tecnologica: incentivazione allo sviluppo e all’adozione di tecnologie più ecocompatibili e sostenibili nel settore del trasporto refrigerato.

Il Regolamento (UE) n. 2024/573 è fondamentale per un trasporto merci refrigerato più sostenibile e rispettoso dell’ambiente. I nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite per i veicoli da trasporto frigoriferi, insieme alle altre disposizioni del regolamento, mirano a ridurre l’uso di gas fluorurati ad effetto serra e a promuovere soluzioni più ecologiche. Le aziende del settore dei trasporti devono adeguarsi rapidamente a queste nuove normative, adottando le misure necessarie per garantire la conformità e contribuire attivamente alla protezione del nostro pianeta.

Leggi anche: Tabella costi trasporto merci autotrasporti giugno 2024