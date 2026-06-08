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I veicoli industriali chiudono maggio 2026 in lieve crescita. Il mercato in Italia mantiene una sostanziale stabilità nel mese di maggio 2026. Secondo i dati elaborati dal Centro Studi e Statistiche UNRAE, le immatricolazioni dei veicoli oltre le 3,5 tonnellate hanno raggiunto quota 2.500 unità, in aumento dello 0,6% rispetto alle 2.484 registrate nello stesso mese del 2025.

L’andamento evidenzia una crescita dei mezzi pesanti e dei trattori stradali, mentre continuano a registrare risultati negativi le fasce di peso inferiori.

Mercato dei veicoli industriali: crescono i mezzi oltre 16 tonnellate

Nel dettaglio, il segmento dei veicoli industriali con massa pari o superiore a 16 tonnellate cresce del 3,9%, passando da 2.094 a 2.175 immatricolazioni.

La performance migliore è quella dei trattori stradali, che registrano un incremento del 18,6%, raggiungendo 1.360 unità. In calo invece i carri, che si fermano a 815 immatricolazioni (-13,9%).

Per quanto riguarda gli altri segmenti:

da 3,51 a 6 tonnellate: -25,0%;

da 6,01 a 15,99 tonnellate: -13,9%.

Veicoli industriali: il bilancio dei primi cinque mesi del 2026

Nel periodo gennaio-maggio 2026 il mercato dei veicoli industriali totalizza 12.340 immatricolazioni, con una crescita del 3,4% rispetto alle 11.934 unità registrate nei primi cinque mesi del 2025.

Anche nel cumulato annuale emerge il ruolo trainante dei trattori stradali (+17,0%), mentre i carri registrano una contrazione dell’8,1%. Complessivamente, i veicoli oltre le 16 tonnellate crescono del 6,1%.

UNRAE chiede incentivi per il rinnovo dei veicoli

Secondo Giovanni Dattoli, Presidente della Sezione Veicoli Industriali di UNRAE, la crescita dei trattori stradali è legata principalmente al rinnovo delle flotte e alla sostituzione dei mezzi più datati.

Per sostenere il mercato e accelerare la transizione verso tecnologie a basse emissioni, UNRAE sollecita l’attuazione del Fondo pluriennale 2027-2031 e l’introduzione di misure dedicate ai veicoli oltre le 16 tonnellate a zero emissioni.

Le prospettive del mercato

Il mercato dei veicoli industriali continua a mostrare segnali contrastanti. Da un lato cresce la domanda di trattori stradali e di mezzi destinati al rinnovo delle flotte; dall’altro permangono le difficoltà dei segmenti più direttamente collegati all’andamento dell’economia reale.

Le future politiche di incentivazione e le misure a sostegno dell’autotrasporto saranno determinanti per consolidare la crescita e favorire il ricambio del parco circolante nazionale.

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