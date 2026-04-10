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Cresce il mercato dei veicoli industriali con un +12,8% a marzo 2026. A marzo 2026 il mercato dei veicoli industriali torna a muoversi. Le immatricolazioni arrivano a 2.541 unità, in aumento del 12,8% rispetto allo stesso mese del 2025 .

Il dato è positivo, ma soprattutto racconta dove si sta concentrando la domanda: sui mezzi pesanti. Sono loro, ancora una volta, a sostenere il settore, spinti dalle esigenze operative della logistica e del trasporto merci.

Trattori stradali protagonisti della crescita

A trainare il mercato sono in particolare i trattori stradali, che registrano una crescita del 36,2%, diventando il principale motore del settore.

Nel dettaglio:

Veicoli ≥16 tonnellate: +15,7%

Trattori stradali: +36,2%

Carri: -9,6%

Veicoli leggeri (3,5 – 6 t): +2,1%

Veicoli medi (6 – 16 t): -3,9%

Il dato conferma una ripresa della logistica su lunga distanza, dove i trattori rappresentano una componente essenziale.

Primo trimestre positivo: +6% nel 2026

Il trend positivo si consolida anche su base trimestrale. Nei primi tre mesi del 2026 sono stati immatricolati 7.534 veicoli industriali, con una crescita del 6,0% rispetto al 2025 .

Un segnale che rafforza le prospettive per l’intero anno.

Le sfide del settore: incentivi instabili e infrastrutture insufficienti

Nonostante i dati positivi, il settore evidenzia criticità che rischiano di rallentare la crescita.

Stop ai “click day”

Secondo Unrae, gli incentivi attuali basati su finestre temporali limitate non risultano efficaci. Le imprese chiedono:

misure strutturali e continuative

maggiore certezza nei tempi

pianificazione a lungo termine

Rinnovo del parco circolante

Il parco veicoli resta troppo datato, con impatti su:

sicurezza stradale

emissioni

costi operativi

Infrastrutture ancora carenti

Uno dei principali ostacoli alla transizione è rappresentato dalla carenza di:

stazioni per carburanti alternativi

infrastrutture di ricarica ad alta potenza

rete capillare per i veicoli a basse emissioni

Transizione ecologica: serve un approccio pragmatico

La decarbonizzazione del settore richiede interventi concreti per essere sostenibile anche sul piano economico.

Le aziende chiedono:

riduzione dei costi energetici

incentivi per veicoli a basse e zero emissioni

politiche integrate su pedaggi e fiscalità

Un approccio equilibrato è necessario per garantire competitività, sostenibilità ambientale ed efficienza operativa.

Energia e costi: il peso dei carburanti

Il comparto dell’autotrasporto continua a risentire dell’aumento dei prezzi energetici. Le recenti misure sulle accise rappresentano un supporto, ma non risolvono il problema nel lungo periodo .

Il tema dei costi resta centrale per la sostenibilità economica del settore.

Crescita solida, ma serve una strategia strutturale

Il mercato dei veicoli industriali in Italia mostra segnali di ripresa, trainato dai mezzi pesanti e dai trattori stradali. Tuttavia, per consolidare questa crescita sarà fondamentale:

superare gli incentivi a breve termine

investire in infrastrutture

sostenere la transizione ecologica

garantire stabilità normativa

Il futuro del settore dipende dalla capacità di trasformare questa crescita in sviluppo strutturale e duraturo.

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