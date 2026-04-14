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Il settore resta esposto all’incertezza sugli incentivi e sulla normativa

Il mercato dei veicoli industriali apre il 2026 con un andamento positivo. A sostenere la domanda il comparto del trasporto merci. Il contesto resta tuttavia caratterizzato da incertezza economica. La una cornice normativa non è ancora pienamente definita.

Secondo ANFIA, nel mese di marzo sono stati immatricolati 2.536 autocarri. Un aumento del 12,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il primo trimestre si chiude con 7.545 unità, pari a una crescita del 6,5% su base annua, mentre anche i veicoli trainati confermano un andamento positivo con 3.662 unità e un incremento dell’8,8%.

Domanda orientata verso mezzi più pesanti

L’evoluzione del mercato evidenzia un cambiamento nella composizione della domanda. La crescita è trainata in particolare dai veicoli di maggiore portata e dai trattori stradali, mentre risultano in flessione alcune fasce intermedie e gli autocarri rigidi.

Si tratta di una dinamica coerente con le esigenze della logistica moderna, sempre più orientata all’efficienza e all’ottimizzazione dei costi operativi.

Mercato dei veicoli industriali: crescita diffusa ma con differenze territoriali

Dal punto di vista geografico, tutte le principali aree del Paese registrano un andamento positivo. Le performance più sostenute si osservano nel Centro e nel Nord-Est, mentre il Sud e le Isole mostrano un incremento più contenuto.

Nel comparto dei veicoli trainati emerge invece una flessione nelle regioni meridionali, a fronte di una crescita significativa nelle aree centro-settentrionali.

Transizione energetica ancora lenta

Sul fronte delle alimentazioni, il diesel continua a rappresentare la quota dominante del mercato. Le motorizzazioni alternative restano marginali e rappresentano complessivamente l’1,7% del totale.

Il dato evidenzia come la transizione energetica proceda con lentezza, frenata da costi elevati e infrastrutture ancora insufficienti.

Il nodo degli incentivi

In questo contesto, il tema delle politiche pubbliche assume un ruolo centrale. ANFIA sottolinea la necessità di un rapido avvio del piano straordinario da 590 milioni di euro per il rinnovo del parco veicolare.

Eventuali ritardi nell’attuazione di queste misure rischiano di incidere sugli investimenti già programmati e di indebolire la fiducia del comparto.

Le prospettive del mercato

Il quadro che emerge è quello di un mercato in crescita, sostenuto da fondamentali solidi ma esposto a variabili esterne rilevanti. La tenuta del comparto dipenderà dalla capacità di coniugare investimenti, innovazione e politiche pubbliche efficaci.

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