Veicoli commerciali: mercato e trend di acquisto
Immatricolazioni, alimentazioni e trend che guidano le scelte di acquisto.
I veicoli commerciali chiudono il 2025 con un mercato in contrazione, ma restano centrali per aziende, professionisti ed enti che operano nel trasporto merci. I dati ufficiali diffusi da UNRAE mostrano come il settore stia attraversando una fase di rallentamento, con dinamiche che incidono direttamente sulle scelte di acquisto.
Veicoli commerciali: andamento del mercato nel 2025
Nel solo mese di dicembre 2025, le immatricolazioni di veicoli commerciali si attestano a 14.504 unità, con un calo del 5,3% rispetto allo stesso mese del 2024. Questo risultato conferma un trend negativo già emerso nei mesi precedenti. Su base annua, il mercato dei veicoli commerciali totalizza 189.050 immatricolazioni, segnando una flessione del 4,9% rispetto alle 198.703 unità del 2024. Otto mesi su dodici chiudono in negativo, evidenziando una domanda debole e discontinua.
Veicoli commerciali elettrici e scelte di alimentazione
Nel 2025 cresce l’interesse per le alimentazioni alternative nei veicoli commerciali, ma il ritmo resta contenuto. I veicoli elettrici puri raggiungono a dicembre una quota del 4,5%, mentre sull’intero anno si fermano al 4,4%. Il dato migliora rispetto all’1,9% del 2024, ma conferma una diffusione ancora limitata. Il diesel rimane la motorizzazione dominante, con l’80% del totale, pur perdendo quota. Gli ibridi salgono all’8,2%, mentre i plug-in arrivano all’1%, delineando un mercato ancora fortemente orientato alle soluzioni tradizionali.
Chi acquista veicoli commerciali in Italia
La struttura della domanda di veicoli commerciali fornisce indicazioni utili per comprendere il mercato. Nel 2025 i privati rappresentano il 14,4% delle immatricolazioni, in calo rispetto all’anno precedente. Crescono invece le autoimmatricolazioni, che raggiungono l’8,5%. Il noleggio a lungo termine si conferma un canale rilevante, con una quota del 31,6%, sostenuta soprattutto dalle società captive. Enti e società restano il primo canale di acquisto, con il 40,1% del totale.
Veicoli e costi ambientali
Dal punto di vista ambientale, il mercato dei veicoli commerciali mostra segnali di miglioramento graduale. La CO₂ media ponderata scende nel 2025 a 183,3 g/km, con una riduzione del 6,2% rispetto al 2024. Il calo delle emissioni è legato soprattutto alla crescita delle motorizzazioni elettrificate, anche se il peso del diesel continua a influenzare il dato complessivo.
Prospettive per il mercato
Secondo UNRAE, il rilancio del mercato dei veicoli commerciali passa da interventi strutturali. Oltre agli incentivi, risultano decisive le infrastrutture di ricarica dedicate ai veicoli commerciali leggeri, una maggiore certezza sui tempi di rimborso e misure fiscali in grado di sostenere il rinnovo del parco circolante. Il confronto con le istituzioni, avviato anche attraverso il Tavolo automotive, resta quindi centrale per orientare le scelte future di aziende e operatori del settore.
