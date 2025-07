CAMION

Il mercato dei veicoli commerciali leggeri cala ancora a giugno 2025, ma crescono fortemente i modelli elettrici. UNRAE chiede incentivi e infrastrutture per sostenere la transizione. Ecco i dati ufficiali.

Il settore dei veicoli commerciali leggeri in Italia continua a soffrire. Anche a giugno 2025, secondo i dati diffusi da UNRAE, Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, si registra un calo delle immatricolazioni del 6,1% rispetto allo stesso mese del 2024.

È l’undicesima flessione consecutiva, segno di una crisi strutturale che colpisce trasversalmente tutti i canali di vendita, fatta eccezione per il noleggio a lungo termine.

Nel primo semestre dell’anno sono stati immatricolati 98.765 veicoli, in forte contrazione rispetto ai 111.968 dello stesso periodo del 2024. Il comparto dei veicoli commerciali, che include furgoni e mezzi da lavoro fino a 3,5 tonnellate, non riesce ancora a invertire il trend negativo iniziato ad agosto dello scorso anno.

Veicoli commerciali elettrici: +252% a giugno, scendono le emissioni

In un contesto difficile, emerge però un segnale positivo e rilevante per la transizione energetica. I veicoli commerciali elettrici a batteria (BEV) hanno registrato a giugno una crescita eccezionale del +252% rispetto allo stesso mese del 2024, raggiungendo una quota di mercato pari al 7,4%.

Questo incremento – spiegano da UNRAE – è legato principalmente alla disponibilità di nuovi modelli e all’interesse crescente verso soluzioni a zero emissioni nei contesti urbani. Un dato che si riflette positivamente anche sulle emissioni medie di CO2, scese a giugno a 173,6 g/Km, ben 22 grammi in meno rispetto ai 195,6 registrati dodici mesi prima.

Nel primo semestre, la quota cumulata dei veicoli elettrici BEV si attesta al 4,4%, più che raddoppiata rispetto all’1,7% del 2024. Una tendenza che, secondo l’associazione, può consolidarsi solo a patto che vengano attivati rapidamente incentivi strutturali e politiche infrastrutturali coerenti.

Incentivi in arrivo, ma servono chiarezza e coordinamento

Per stimolare la domanda e favorire il rinnovo del parco circolante, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) è al lavoro su un nuovo piano di Ecobonus per l’acquisto di veicoli commerciali. Attingendo ai fondi residui delle precedenti annualità. Allo stesso tempo, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha stanziato quasi 600 milioni di euro da destinare esclusivamente all’acquisto di veicoli commerciali a zero emissioni.

UNRAE, che sta collaborando con il MASE per rendere efficace il programma, chiede che le modalità di accesso agli incentivi vengano definite al più presto, per evitare uno stallo del mercato. Fondamentale anche un coordinamento tra i due ministeri, affinché i rispettivi programmi non si sovrappongano creando inefficienze operative o commerciali.

UNRAE: “Serve credito d’imposta e taglio ai costi di ricarica”

Il presidente di UNRAE, Roberto Pietrantonio, lancia un appello chiaro: “Le priorità per il settore rimangono chiare e necessitano di interventi urgenti. È indispensabile accelerare lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica anche per i veicoli commerciali leggeri, come già previsto per quelli pesanti”.

Tra le proposte concrete dell’associazione figura l’introduzione di un credito d’imposta pari al 50% per gli investimenti privati in infrastrutture di ricarica rapida oltre i 70 kW, da attivare nel triennio 2025-2027.

A ciò dovrebbe affiancarsi una riduzione strutturale dei costi delle ricariche pubbliche. Oggi rappresentano un ostacolo significativo alla diffusione dei mezzi elettrici nel settore professionale.

Mercato veicoli commerciali: calano quasi tutti i canali, tiene solo il noleggio a lungo termine

L’analisi dei canali di vendita mostra una flessione generalizzata, ad eccezione del noleggio a lungo termine, che a giugno guadagna quota fino a raggiungere il 35,5% del totale. Una crescita a doppia cifra, trainata soprattutto dalle società captive, cioè quelle direttamente controllate dalle case automobilistiche.

I privati vedono invece una riduzione della propria quota all’11,5%, mentre il noleggio a breve termine cala al 7,3%. Anche le società ed enti, pur rimanendo il primo canale di vendita, scendono al 36,6% rispetto al 40,3% dello scorso anno.

Diesel ancora dominante, ma in calo. Salgono benzina, ibridi e GPL

Dal punto di vista delle alimentazioni, il diesel resta la motorizzazione dominante nel mercato dei veicoli commerciali, ma perde quasi dieci punti in un solo anno, scendendo al 76,9%. In controtendenza, crescono i veicoli a benzina, che conquistano il 3,8% del mercato (+33%), e quelli GPL, che salgono al 2,5%.

Bene anche gli ibridi elettrici (HEV), che si portano all’8,3%, mentre gli ibridi plug-in (PHEV) – ancora marginali – crescono fino a rappresentare l’1% delle immatricolazioni mensili. Complessivamente, le motorizzazioni a basse o zero emissioni raggiungono una quota dell’8,4%, segnando un deciso passo avanti rispetto al passato.

I modelli più venduti a giugno 2025

Secondo le elaborazioni UNRAE, il Fiat Ducato si conferma il veicolo commerciale leggero più venduto in Italia, seguito dal Fiat Doblò e dall’Iveco Daily. In evidenza anche il BYD ETP3, unico veicolo 100% elettrico tra i primi dieci modelli, con una performance che riflette la crescente attenzione verso la mobilità a zero emissioni.

Continua a leggere: Veicoli industriali, crollo del mercato e allarme occupazione: a rischio i posti di lavoro