Dopo quattro mesi di crescita, il mercato dei veicoli commerciali rallenta di nuovo. Il dato di novembre segna una frenata che va oltre il singolo mese e riporta al centro interrogativi concreti su come il settore affronterà il 2025.

Le immatricolazioni si fermano a 15.585 unità, con un calo del 3,3% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Un’inversione di tendenza che interrompe una fase positiva e riaccende dubbi su una ripresa che non è mai stata davvero consolidata.

Un rallentamento che cambia il clima del mercato dei veicoli commerciali

Il calo di novembre non è un episodio isolato. Nel bilancio dei primi undici mesi dell’anno le immatricolazioni dei veicoli commerciali restano inferiori del 4,8% rispetto al 2024, con poco più di 174.000 veicoli registrati. Un andamento che raffredda l’ottimismo maturato nei mesi precedenti e spinge molti operatori a rivedere le proprie aspettative.

Le stime per la chiusura dell’anno confermano questo scenario: circa 190.000 veicoli commerciali immatricolati nel 2025, con una contrazione del 4,4% su base annua. Per molte imprese e flotte aziendali, significa rinviare investimenti e rimodulare i piani di rinnovo dei mezzi.

L’elettrico cresce, ma resta fragile

Nel quadro complessivo del mercato dei veicoli commerciali emerge un segnale positivo: la quota dei veicoli elettrici puri sale al 4,3%, quasi raddoppiando rispetto a novembre 2024. Tuttavia, la crescita non sembra ancora sostenuta da una domanda strutturale.

Il risultato appare legato soprattutto agli incentivi e alla disponibilità di veicoli in pronta consegna. Finché non saranno chiarite le procedure di rimborso e definite le misure di supporto future, resta difficile capire quanto questo aumento sia destinato a consolidarsi nel tempo.

Il vero nodo per chi lavora con i veicoli commerciali

Per chi utilizza quotidianamente furgoni e mezzi da lavoro, la questione non riguarda solo la scelta della motorizzazione. A pesare sono soprattutto le infrastrutture di ricarica ancora insufficienti per l’uso professionale e i costi dell’energia, che rendono l’elettrico una soluzione complessa fuori dai contesti più strutturati.

Secondo UNRAE, senza un rafforzamento delle infrastrutture pubbliche e private, un intervento sui costi delle ricariche e strumenti fiscali stabili per sostenere gli investimenti, la transizione rischia di procedere lentamente, lasciando il mercato in una fase di incertezza prolungata.

Il 16 dicembre come snodo decisivo

A rendere il quadro del mercato dei veicoli commerciali, ancora più delicato, è l’attesa per il pacchetto normativo che la Commissione Europea dovrebbe presentare il 16 dicembre. Le nuove regole sulle emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri potrebbero incidere in modo significativo sulle strategie del settore.

Sono attese decisioni sugli standard emissivi, sul rafforzamento del comparto delle batterie, su misure di semplificazione normativa e su una proposta dedicata all’elettrificazione delle flotte aziendali. Scelte che avranno un impatto diretto su imprese, noleggiatori e operatori della logistica.

Perché il 2025 resta un’incognita

Il rallentamento del mercato, l’incertezza sugli incentivi, le infrastrutture ancora carenti e le decisioni europee imminenti rendono il 2025 un anno pieno di variabili per il settore dei veicoli commerciali.

Senza un cambio di passo rapido e coordinato, il rischio non è solo una transizione più lenta, ma un mercato che fatica a ripartire proprio nel momento in cui dovrebbe trovare nuove certezze.

