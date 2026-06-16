Veicoli commerciali leggeri: a maggio calano le vendite
Immatricolazioni -7,1%, cresce il noleggio a breve, elettrico in flessione
Il mercato dei veicoli commerciali leggeri torna a rallentare. A maggio sono state immatricolate 15.345 unità. Dato in calo rispetto alle 16.521 dello stesso mese del 2025. La flessione è del 7,1%. Si interrompe la fase di stabilità registrata nei mesi precedenti.
Nei primi cinque mesi del 2026 sono state immatricolate 77.665 unità. Nello stesso periodo dello scorso anno erano state 79.572. Il bilancio evidenzia quindi una flessione del 2,4%.
Noleggio a breve termine protagonista della crescita
Il noleggio a breve termine è tra i pochi canali in crescita a maggio, con volumi quasi raddoppiati rispetto a un anno fa.
La quota del noleggio a breve termine sale al 9%, contro il 4,3% registrato a maggio 2025. Un risultato che ha contribuito a contenere la flessione del mercato: senza questo canale, il calo avrebbe raggiunto l’11,8%.
Al contrario, il noleggio a lungo termine registra una pesante contrazione del 23,6%, fermandosi al 26,7% di quota di mercato. In particolare, risultano in forte difficoltà le società captive legate direttamente alle Case automobilistiche.
Veicoli commerciali elettrici, quota in calo
I veicoli commerciali elettrici perdono terreno. A maggio le immatricolazioni dei modelli BEV si sono fermate a 543 unità. Contro le 895 registrate nello stesso mese del 2025. Il calo è del 39,3%.
Di conseguenza, la quota di mercato scende dal 5,4% al 3,5%. Il dato resta comunque superiore al 2,9% rilevato ad aprile.
Guardando ai primi cinque mesi del 2026, gli elettrici puri coprono il 3% delle immatricolazioni complessive. Nello stesso periodo dello scorso anno la quota era del 3,6%.
Più positiva la situazione per le alimentazioni ibride e plug-in:
- Veicoli ibridi (HEV): 10,7% di quota di mercato
- Veicoli plug-in hybrid (PHEV): 2,4% di quota
- Totale veicoli elettrificati (BEV + PHEV): 5,9%
Incentivi veicoli commerciali 2026: il settore attende il via libera del MIMIT
Ad influenzare il mercato l’attesa per i nuovi incentivi destinati ai veicoli commerciali. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato uno stanziamento di 40 milioni di euro annui per il quadriennio 2026-2029, con contributi destinati in particolare ai veicoli commerciali a basse emissioni.
Tuttavia, l’assenza di un provvedimento operativo sta generando un effetto attesa che frena molte decisioni di acquisto. UNRAE auspica che il prossimo Tavolo Automotive previsto per il 14 luglio possa portare all’ufficializzazione definitiva della misura.
Secondo l’associazione, oltre agli incentivi saranno necessari ulteriori interventi per accelerare la transizione energetica del trasporto merci:
- sviluppo delle infrastrutture di ricarica dedicate ai veicoli commerciali;
- credito d’imposta del 50% per installazioni di colonnine fast oltre 70 kW;
- riduzione dei costi di ricarica per le flotte aziendali.
Diesel ancora dominante tra i veicoli commerciali
Nonostante la crescente attenzione verso le alimentazioni alternative, il diesel continua a rappresentare la scelta predominante per professionisti e aziende.
A maggio 2026 la ripartizione del mercato per alimentazione evidenzia:
- Diesel: 78,3%
- Ibridi HEV: 10,7%
- Elettrici BEV: 3,5%
- Benzina: 3,6%
- Plug-in Hybrid: 2,4%
- GPL: 1,4%
Sul fronte delle alimentazioni, il diesel si conferma largamente maggioritario. A maggio copre il 78,3% del mercato. Davanti a ibride (10,7%), elettriche (3,5%) e plug-in hybrid (2,4%).
Classifica veicoli commerciali più venduti in Italia a maggio 2026
La graduatoria dei veicoli commerciali più immatricolati conferma il predominio dei modelli storici del settore.
Top 10 veicoli più venduti a maggio 2026
- Fiat Ducato – 1.532 unità
- Iveco Daily – 1.225 unità
- Fiat Doblò – 1.078 unità
- Ford Transit – 811 unità
- Ford Transit Custom – 770 unità
- Renault Trafic – 599 unità
- Fiat Scudo – 465 unità
- Ford Ranger – 433 unità
- Ford Transit Courier – 407 unità
- Mercedes Sprinter – 405 unità
A gennaio-maggio il Fiat Ducato si conferma leader del mercato con 7.870 immatricolazioni. Seguono Iveco Daily (6.130) e Fiat Doblò (5.571).
Mercato veicoli commerciali: prospettive
Il settore dei veicoli commerciali affronta una fase con fattori di incertezza:
- rallentamento della domanda;
- attesa per i nuovi incentivi;
- transizione verso l’elettrificazione;
- revisione delle normative europee sulle emissioni di CO2;
- costi energetici ancora elevati.
Il diesel continua a dominare il mercato. L’elettrico fatica a trovare una crescita stabile nonostante gli obiettivi di decarbonizzazione del settore logistico e del trasporto merci.
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