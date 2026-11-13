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Il mercato dei veicoli commerciali chiude ottobre 2026 con una frenata pesante: in Italia sono stati immatricolati 15.574 furgoni e autocarri fino a 3,5 tonnellate, il 10,1% in meno rispetto allo stesso mese del 2025. Un dato che pesa sulle imprese e conferma un anno complicato per il settore.

Veicoli commerciali: dieci mesi in rosso

Da gennaio a ottobre le nuove immatricolazioni si fermano a 150.445 unità, contro le 158.958 registrate un anno fa. Il bilancio segna così un calo del 5,4%. Non è soltanto una battuta d’arresto mensile: la domanda resta debole e il recupero appare lontano.

A perdere terreno sono soprattutto il noleggio a lungo termine, che riduce i volumi di quasi un terzo e scende al 27,4% del mercato, e gli acquisti di privati e aziende. Crescono invece il noleggio a breve termine, arrivato al 5,6%, e le autoimmatricolazioni, salite al 10,5%. Queste ultime, però, mostrano una forte concentrazione: il 74% riguarda appena quattro marchi dello stesso gruppo automobilistico.

Diesel dominante, elettrico in crescita

Il diesel resta la scelta principale, con il 75,1% delle immatricolazioni di ottobre, pur perdendo 6,5 punti di quota in un anno. Gli ibridi raggiungono l’11,9%, mentre i veicoli elettrici puri (BEV) arrivano al 5,1%: meglio del 3,3% di ottobre 2025, ma leggermente sotto settembre.

Il segnale è incoraggiante, non ancora decisivo. Nei primi dieci mesi, infatti, la quota elettrica si ferma al 4%, inferiore al 4,4% dello stesso periodo del 2025.

Anche le emissioni medie migliorano, ma lentamente: a ottobre la CO₂ ponderata scende a 182,6 g/km, l’1,2% in meno su base annua. Un passo avanti che racconta quanto sia complesso rinnovare le flotte mentre le aziende devono fare i conti con investimenti elevati.

Veicoli commerciali, la sfida passa dalle colonnine

Sul fronte europeo, UNRAE accoglie positivamente il voto della Commissione Ambiente dell’Europarlamento sui nuovi obiettivi di CO₂: riduzione del 35% entro il 2030 e dell’80% entro il 2035, rispetto ai livelli del 2021. La proposta deve ancora affrontare i successivi passaggi legislativi.

Per il presidente Roberto Pietrantonio, però, le regole da sole non bastano. Servono ricariche meno costose, infrastrutture più diffuse e un credito d’imposta del 50% per installare colonnine rapide private. Perché senza condizioni concrete per le aziende, la transizione rischia di restare sulla carta.