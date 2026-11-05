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Le interruzioni dei valichi alpini pesano sempre di più sull’economia italiana. Tra chiusure, limitazioni e rallentamenti, il conto per le imprese può arrivare fino a 1,5 miliardi di euro all’anno. A lanciare l’allarme è Unioncamere, sulla base di uno studio realizzato da Uniontrasporti e presentato alla Camera dei Deputati.

Merci attraverso le Alpi, i dati sul traffico

Dai valichi alpini passano circa 200 milioni di tonnellate di merci all’anno. Un traffico che per Unioncamere, vale il 90% degli scambi commerciali italiani con L’UE.

Nel 2025 l’interscambio con i Paesi UE si è attestato a 665 miliardi di euro. Il totale sale a 750 miliardi se si aggiungono anche gli scambi con Svizzera e Regno Unito.

Le difficoltà maggiori si registrano quando chiusure e limitazioni interessano più collegamenti nello stesso periodo. I trasportatori devono fare i conti con percorsi alternativi, tempi di viaggio più lunghi e maggiori costi. Per le aziende che spediscono o ricevono merci, invece, il problema riguarda soprattutto i ritardi nelle consegne.

Unioncamere chiede un piano europeo per i valichi alpini

Per il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, il sistema dei valichi alpini rappresenta la «spina dorsale logistica dell’integrazione economica europea». La sua efficienza è quindi decisiva per garantire continuità agli scambi e affidabilità alle catene di approvvigionamento.

Lo studio illustrato dal direttore di Uniontrasporti, Antonello Fontanili, indica alcune priorità: riconoscere i valichi come infrastrutture economiche strategiche, introdurre una gestione europea coordinata e digitale dei flussi merci e valutare preventivamente i danni delle limitazioni programmate.

Tra le proposte figurano anche maggiori investimenti nella transizione intermodale e un monitoraggio permanente dei costi sostenuti dalle imprese.

Il problema, dunque, non riguarda soltanto la viabilità alpina. In gioco c’è la capacità dell’Italia di mantenere collegamenti efficienti con i principali mercati europei, evitando che ogni interruzione si trasformi in un ulteriore costo per il sistema produttivo.