CAMION

Ritardi dei decreti attuativi e bisogno di fondi stabili per un parco veicoli più moderno, sicuro e meno inquinante

Il mese di settembre 2025, secondo UNRAE, segna una netta ripresa per il mercato dei veicoli industriali in Italia.

Secondo i dati del Centro Studi e Statistiche UNRAE, elaborati sui dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le immatricolazioni di camion e mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate sono cresciute del 23,6% rispetto a settembre 2024.

Ma dietro i numeri incoraggianti, l’associazione lancia un forte allarme sul fronte degli incentivi per l’autotrasporto. Senza un intervento rapido del Governo, il settore rischia di vedere vanificata la ripresa.

UNRAE: il mercato dei veicoli industriali torna a crescere

A settembre sono state immatricolate 2.092 unità, contro le 1.692 dello stesso mese dell’anno precedente. L’aumento è trainato da tutte le fasce di peso:

i veicoli da 3,51 a 6 tonnellate crescono del 56,8% , passando da 37 a 58 unità;

crescono del , passando da 37 a 58 unità; la classe 6,01–15,99 tonnellate registra un incremento del 35,3% , con 188 nuove immatricolazioni;

registra un incremento del , con 188 nuove immatricolazioni; i mezzi pesanti oltre 16 tonnellate aumentano del 21,8%, raggiungendo 1.846 unità.

All’interno di quest’ultima categoria, i carri salgono del 27,5% (da 579 a 738 unità), mentre i trattori stradali crescono del 18,2%, passando da 937 a 1.108 immatricolazioni.

Nonostante l’ottimo andamento di settembre, il bilancio dei primi nove mesi del 2025 resta negativo: 20.725 veicoli industriali immatricolati, con un calo del 7,9% rispetto ai 22.491 del 2024. In particolare, i mezzi oltre 16 tonnellate segnano un -8,3%, confermando le difficoltà strutturali del comparto.

UNRAE: bene la firma del decreto, servono fondi subito

L’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) accoglie con favore la firma del Decreto MIT dedicato al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto, ma sottolinea come le risorse stanziate, 13 milioni di euro, siano insufficienti per sostenere un vero rilancio.

L’associazione chiede che il decreto venga pubblicato al più presto in Gazzetta Ufficiale, in modo da consentire l’avvio delle procedure di prenotazione dei contributi già in autunno.

Contestualmente, UNRAE sollecita il Ministero a rendere immediatamente operativi anche i 6 milioni aggiuntivi già previsti per l’anno in corso, unendoli alla stessa misura incentivante per evitare ritardi e complicazioni gestionali.

Autotrasporto e rinnovo del parco veicoli: l’urgenza di un piano pluriennale

Oltre agli incentivi a breve termine, UNRAE torna a chiedere con forza l’attuazione del Piano straordinario pluriennale per il rinnovo del parco veicoli industriali, annunciato mesi fa dal ministro Matteo Salvini e stimato in circa 600 milioni di euro.

Ad oggi, però, non sono ancora note le tempistiche, le modalità di accesso e la distribuzione delle risorse. L’associazione invita il Governo a dare seguito concreto al progetto, ricordando che un parco veicoli moderno e meno inquinante è essenziale per ridurre le emissioni, migliorare la sicurezza stradale e rendere competitivo il trasporto merci su gomma.

UNRAE auspica inoltre che il piano segua la roadmap congiunta per la decarbonizzazione del trasporto merci, già proposta insieme alle principali associazioni dell’autotrasporto e dell’automotive.

Dazi USA: nuova minaccia per il settore dei mezzi pesanti

A complicare il quadro si aggiunge la decisione dell’amministrazione statunitense di imporre, a partire dal 1° novembre 2025, dazi del 25% sui veicoli industriali sopra le 4,5 tonnellate prodotti all’estero.

UNRAE sottolinea la necessità che l’Unione Europea intervenga con una soluzione negoziale, per evitare tensioni commerciali che potrebbero penalizzare le case costruttrici europee e incidere sui costi di produzione e sull’export del settore dei veicoli industriali.

Continua a leggere: Le associazioni dell’autotrasporto chiedono l’applicazione dell’indennizzo di 100 euro per i tempi di attesa