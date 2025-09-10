CAMION

Il settore dei veicoli industriali in Italia continua a vivere una fase di profonda incertezza. Secondo l’analisi del Centro Studi e Statistiche UNRAE, nei primi otto mesi del 2025 le immatricolazioni di camion e mezzi pesanti sopra le 3,5 tonnellate hanno segnato un calo del 10,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il totale si è fermato a 18.644 unità contro le 20.798 dell’anno precedente.

Veicoli industriali: luglio positivo, agosto in calo

Durante l’estate il mercato dei veicoli industriali ha mostrato andamenti contrastanti.

Luglio 2025 ha registrato una crescita del 9,7%, con 2.856 nuove immatricolazioni rispetto alle 2.604 di luglio 2024. In forte rialzo i mezzi leggeri tra 3,5 e 6 tonnellate (+53,9%) e i camion sopra le 16 tonnellate (+11,3%).

Agosto 2025, invece, ha segnato un arretramento del 3,3%, con 1.308 unità contro le 1.352 dell'anno precedente. In questo mese si è registrato un crollo dei trattori stradali (-16,2%), mentre i carri sopra le 16 tonnellate hanno mantenuto un segno positivo (+7,8%)

Veicoli industriali, i più pesanti in sofferenza

Il comparto più penalizzato è quello dei veicoli industriali oltre le 16 tonnellate, fondamentali per l’autotrasporto professionale. Nei primi otto mesi del 2025 le immatricolazioni sono scese del 10,8%, passando da 17.705 a 15.799 unità.

I dati semestrali confermano la tendenza negativa: 12.295 camion pesanti immatricolati contro i 14.374 del 2024 (-14,5%)

Distribuzione regionale dei veicoli industriali

L’Osservatorio UNRAE evidenzia cali diffusi in quasi tutte le regioni:

La Lombardia rimane al primo posto con 2.156 nuove immatricolazioni ma segna un -10,9%.

Il Veneto arretra del 6,7% fermandosi a 1.398 unità.

La Campania registra un crollo del 20,6% con 1.335 camion.

registra un crollo del 20,6% con 1.335 camion. Solo alcune aree segnano incrementi: Abruzzo (+15,1%), Marche (+10,9%) e Basilicata (+23,5%)

Analisi per carrozzeria

La crisi dei veicoli industriali non colpisce tutti i segmenti allo stesso modo:

Trattori stradali : -19,3% (6.983 unità).

: -19,3% (6.983 unità). Cassoni : -17,7% (3.343 unità).

: -17,7% (3.343 unità). Furgoni industriali : +9,9% (2.037 unità).

: +9,9% (2.037 unità). Autocaravan: +29,6% (105 unità).

Il bilancio semestrale si ferma a 14.480 veicoli industriali immatricolati, pari a un calo del 14%

Parco circolante: età media oltre i 14 anni

Il problema strutturale dell’autotrasporto resta il parco circolante:

In Italia circolano 758.000 veicoli industriali sopra le 3,5 tonnellate con un’età media di 14,5 anni.

Per i camion oltre le 16 tonnellate, la media scende a 12,4 anni ma resta comunque elevata.

Quasi la metà del parco (44,3%) è ancora ante Euro 4, con pesanti effetti su emissioni e sicurezza

Le richieste di UNRAE

Paolo A. Starace, presidente della Sezione Veicoli Industriali di UNRAE, ha ribadito la necessità di interventi immediati:

Il comparto è cruciale per l’economia, ma non riceve adeguata attenzione nelle politiche del Governo.

Gli annunci su ipotetici incentivi straordinari hanno frenato la domanda, generando confusione tra le aziende di autotrasporto.

La Legge di Bilancio deve prevedere misure concrete per sostenere le imprese e agevolare il rinnovo del parco circolante, soprattutto in vista degli obiettivi europei di decarbonizzazione.

