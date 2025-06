CAMION

Il mercato dei rimorchi e semirimorchi sopra le 3,5 tonnellate accelera a maggio 2025 con un balzo del +20,5%. Ma dietro il boom si nasconde una frenata della domanda. Unrae chiede interventi strutturali per evitare lo stallo.

Crescita sprint, ma non è tutto oro, dati Unrae

A maggio 2025 il comparto dei veicoli trainati registra una crescita a doppia cifra: 1.650 immatricolazioni contro le 1.370 dello stesso mese del 2024, pari a un +20,5%. Anche il periodo gennaio-maggio chiude in positivo, con un +11,9% su base annua. In numeri: 6.472 unità contro 5.784.

Tuttavia, non tutto gira a pieno carico. La crescita, infatti, non è strutturale, ma riflette l’effetto ritardato di ordini pregressi e incentivi conclusi.

Mastagni Unrae: “La domanda sta rallentando. Servono misure vere”

Michele Mastagni, Coordinatore del Gruppo Rimorchi, Semirimorchi e Allestimenti di Unrae, chiarisce subito:

“Stiamo assistendo da due mesi a una contrazione della domanda. Una tendenza che non è solo italiana, ma si sta estendendo anche al resto d’Europa.”

A preoccupare non è solo il calo degli ordini, ma l’età media dei veicoli in circolazione: oltre 17 anni, con impatti negativi su sicurezza, efficienza e sostenibilità.

Rinnovo della flotta: incentivi ok, ma servono accelerazioni

Unrae apprezza i nuovi fondi inseriti nel DL Infrastrutture e il recente annuncio del Ministro Salvini su un fondo da 600 milioni di euro per l’autotrasporto. Tuttavia, chiede:

Attuazione rapida delle misure previste

delle misure previste Quota dedicata al rinnovo dei trainati

Incentivi calibrati sull’età del mezzo sostituito

“Senza una politica strutturata sul rinnovo, il comparto rischia di rimanere schiacciato tra costi crescenti e mezzi obsoleti”, sottolinea Mastagni.

Via i mezzi pesanti vecchi: sì a incentivi, ma anche a disincentivi mirati

Secondo Unrae, per svecchiare il parco circolante non bastano gli incentivi. Servono misure dissuasive per i veicoli più vecchi, tra cui:

Revisione delle tariffe autostradali

Rimodulazione della tassa di proprietà

Limitazioni alla circolazione e ai carichi

L’obiettivo? Spingere le imprese a rottamare i mezzi inquinanti e puntare su semirimorchi efficienti e tecnologicamente aggiornati.

Logistica più efficiente? Sbloccare gli autoarticolati da 18,75 metri

Tra le richieste di Unrae anche una modifica normativa urgente: via i vincoli che limitano la circolazione degli autoarticolati fino a 18,75 metri. Questa misura permetterebbe:

Maggiore efficienza nei trasporti

Riduzione delle emissioni per tonnellata trasportata

Allineamento alle normative europee più avanzate

