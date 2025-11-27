CAMION

Ecco quali sono le priorità del nuovo Presidente per sostenere la trasformazione del settore

L’associazione Unrae annuncia la nomina di Giovanni Dattoli, Amministratore Delegato di Volvo Trucks Italia, come nuovo presidente della Sezione Veicoli Industriali, segnando una fase di continuità e visione strategica per un settore in piena trasformazione.

La nomina, avvenuta all’unanimità, prevede anche l’ingresso di Dattoli nel Consiglio Direttivo per il triennio 2025-2028.

La scelta valorizza un profilo con oltre vent’anni di esperienza nel comparto dei veicoli industriali, maturata attraverso ruoli di crescente responsabilità all’interno del Volvo Group, fino alla guida di Volvo Trucks Italia nel 2018.

In Unrae, Dattoli ha ricoperto per più di tre anni la carica di Presidente del Collegio dei Revisori.

La continuità alla guida dei veicoli industriali Unrae

Con questa decisione, Dattoli succede a Paolo A. Starace, che ha guidato con impegno la Sezione nei cinque anni precedenti.

Nel suo intervento, il nuovo presidente ha rivolto un sentito ringraziamento alle aziende associate per la fiducia ricevuta, sottolineando la volontà di lavorare in piena collaborazione.

Secondo Dattoli, il settore si trova in una fase complessa, segnata da trasformazioni tecnologiche e normative che richiedono un ruolo attivo e deciso da parte di Unrae.

Ha evidenziato l’importanza di un confronto costante con le istituzioni, fondamentale per sostenere innovazione, investimenti e percorsi di sostenibilità.

Le priorità indicate da Dattoli per il lavoro in Unrae

Dattoli ha annunciato le direttrici principali che guideranno il suo mandato. Ha spiegato che uno degli obiettivi centrali sarà il rafforzamento del dialogo con il Governo, affinché Unrae possa portare ai tavoli decisionali proposte concrete utili a sostenere l’intero comparto dei veicoli industriali.

Ha inoltre ribadito la volontà di operare in sinergia con le Case associate, così da accompagnare il settore in un percorso di crescita e modernizzazione. L’impegno nasce dalla consapevolezza che la transizione in atto richiede strumenti adeguati e una rappresentanza forte.

Il ringraziamento al presidente uscente

A nome dell’intera Sezione Veicoli Industriali, Dattoli ha infine ringraziato Paolo A. Starace per il valore e la dedizione dimostrati durante il suo mandato.

Il contributo degli ultimi cinque anni rappresenta un riferimento importante per costruire il percorso futuro della Sezione all’interno di Unrae.

Leggi anche: Indennizzo tempi di attesa autotrasporto: pressioni e minacce agli autotrasportatori