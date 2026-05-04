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Percorsi obbligatori e sanzioni più alte. Cosa cambia e come evitare multe fino a 1.000 euro

Dal 2026 cambiano le regole per il trasporto merci in Ungheria: percorsi obbligati e sanzioni più alte per chi non li rispetta.

Trasporto merci: obbligo di rete stradale autorizzata

La novità principale è piuttosto chiara: i mezzi in transito internazionale potranno circolare solo su una rete stradale definita.

Non è una formalità. La misura serve a:

evitare il passaggio nei centri abitati

ridurre traffico e impatto ambientale

proteggere le strade meno adatte ai mezzi pesanti

Tradotto in pratica: niente deviazioni improvvisate. Chi organizza il trasporto merci deve pianificare il percorso in anticipo e attenersi a quello.

Sanzioni più elevate per il trasporto merci fuori percorso

Il cambiamento più evidente riguarda le multe. Segnalato anche un aumento delle sanzioni. Si applicano a chi non rispetta la rete autorizzata.

Le multe passano da 100.000 HUF, circa 250 euro, a 400.000 HUF, quindi intorno ai 1.000 euro. In pratica, sbagliare percorso costerà molto di più.

Controlli più frequenti

Oltre alle sanzioni, aumentano anche i controlli su strada. Le autorità ungheresi intensificheranno le verifiche, quindi sarà più difficile “passare inosservati”.

Per le aziende significa dover prestare attenzione non solo alla pianificazione, ma anche a come il viaggio viene effettivamente eseguito.

Dove verificare i percorsi

Per chi opera nel trasporto merci, il riferimento è il National Access Point (NAP), gestito dalla Hungarian Public Transport Nonprofit Closed Company.

Mappa ufficiale della rete: https://www.utinform.hu/en/static/tranzitut-halozat?d=0

Qui è possibile controllare le strade autorizzate e organizzare i viaggi evitando errori.

Normativa di riferimento

Le regole sul trasporto stradale in Ungheria sono contenute nel decreto congiunto 1/1975 (II. 5.), aggiornato e applicabile dal 2026.

Testo normativo: https://njt.hu/jogszabaly/1975-1-20-24.40#CI

Cosa cambia davvero per chi fa trasporto merci

Al di là della norma, l’impatto è molto concreto:

i percorsi vanno pianificati con precisione

non conviene più uscire dalla rete autorizzata

le sanzioni incidono sui costi operativi

serve un aggiornamento costante sulle regole

Le nuove disposizioni introdotte in Ungheria puntano a una gestione più controllata del traffico internazionale.

Per chi lavora nel trasporto merci il messaggio è semplice: organizzazione e attenzione diventano fondamentali. Adeguarsi in anticipo è il modo migliore per evitare sanzioni e lavorare senza interruzioni.

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