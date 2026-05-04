Ungheria: nuove sanzioni e regole per il trasporto merci dal 2026
Percorsi obbligatori e sanzioni più alte. Cosa cambia e come evitare multe fino a 1.000 euro
Dal 2026 cambiano le regole per il trasporto merci in Ungheria: percorsi obbligati e sanzioni più alte per chi non li rispetta.
Trasporto merci: obbligo di rete stradale autorizzata
La novità principale è piuttosto chiara: i mezzi in transito internazionale potranno circolare solo su una rete stradale definita.
Non è una formalità. La misura serve a:
- evitare il passaggio nei centri abitati
- ridurre traffico e impatto ambientale
- proteggere le strade meno adatte ai mezzi pesanti
Tradotto in pratica: niente deviazioni improvvisate. Chi organizza il trasporto merci deve pianificare il percorso in anticipo e attenersi a quello.
Sanzioni più elevate per il trasporto merci fuori percorso
Il cambiamento più evidente riguarda le multe. Segnalato anche un aumento delle sanzioni. Si applicano a chi non rispetta la rete autorizzata.
Le multe passano da 100.000 HUF, circa 250 euro, a 400.000 HUF, quindi intorno ai 1.000 euro. In pratica, sbagliare percorso costerà molto di più.
Controlli più frequenti
Oltre alle sanzioni, aumentano anche i controlli su strada. Le autorità ungheresi intensificheranno le verifiche, quindi sarà più difficile “passare inosservati”.
Per le aziende significa dover prestare attenzione non solo alla pianificazione, ma anche a come il viaggio viene effettivamente eseguito.
Dove verificare i percorsi
Per chi opera nel trasporto merci, il riferimento è il National Access Point (NAP), gestito dalla Hungarian Public Transport Nonprofit Closed Company.
Mappa ufficiale della rete: https://www.utinform.hu/en/static/tranzitut-halozat?d=0
Qui è possibile controllare le strade autorizzate e organizzare i viaggi evitando errori.
Normativa di riferimento
Le regole sul trasporto stradale in Ungheria sono contenute nel decreto congiunto 1/1975 (II. 5.), aggiornato e applicabile dal 2026.
Testo normativo: https://njt.hu/jogszabaly/1975-1-20-24.40#CI
Cosa cambia davvero per chi fa trasporto merci
Al di là della norma, l’impatto è molto concreto:
- i percorsi vanno pianificati con precisione
- non conviene più uscire dalla rete autorizzata
- le sanzioni incidono sui costi operativi
- serve un aggiornamento costante sulle regole
Le nuove disposizioni introdotte in Ungheria puntano a una gestione più controllata del traffico internazionale.
Per chi lavora nel trasporto merci il messaggio è semplice: organizzazione e attenzione diventano fondamentali. Adeguarsi in anticipo è il modo migliore per evitare sanzioni e lavorare senza interruzioni.
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