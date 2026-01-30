CAMION

L’Assemblea Generale della UETR – Union Européenne du Transport Routier, riunitasi il 29 gennaio 2026, ha eletto all’unanimità Claudio Riva Vicepresidente dell’organizzazione per il mandato 2026-2029.

Nel corso della riunione, l’Assemblea ha confermato Desirée Paseiro (Fenadismer) nel ruolo di Tesoriere.

Claudio Riva, Presidente nazionale di Confartigianato Trasporti, affiancherà il Presidente francese Alexis Gibergues nel Consiglio UETR. Il Segretario Generale Marco Digioia coordina i lavori dell’organismo.

Durante l’Assemblea, Digioia ha presentato il programma di attività del nuovo mandato. Ha illustrato le principali novità a livello europeo e le iniziative previste per proseguire il confronto con le Istituzioni UE. L’obiettivo resta la tutela del comparto mobilità, trasporti e logistica.

L’Assemblea ha discusso diversi temi di forte attualità. Tra questi, il monitoraggio dell’attuazione del Pacchetto mobilità e la questione dei costi minimi. I delegati hanno affrontato anche il tema dei prezzi troppo bassi nel trasporto merci su strada.

Il confronto ha riguardato inoltre subappalto e intermediazione, digitalizzazione, Automotive Package ed emissioni dei veicoli leggeri e pesanti. Particolare attenzione è andata alla proposta europea sulle flotte verdi e alla crescente carenza di autisti.

Nel dibattito finale, i partecipanti hanno sottolineato l’importanza di rafforzare la collaborazione con SMEUnited. UETR intende valorizzare un supporto più strutturato, in linea con il nuovo approccio europeo verso le associazioni settoriali.

