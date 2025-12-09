Tutela dati sensibili di 100mila camionisti nella cessione Iveco-Tata
Ecco cosa prevede il Governo per disciplinare l’accesso e l’utilizzo dei sistemi informativi
La tutela dei dati digitali generati da oltre centomila camionisti diventa un elemento centrale nella cessione di Iveco al gruppo Tata. Il Golden Power, introdotto dal governo, disciplina per la prima volta la possibilità di leggere, analizzare e archiviare le informazioni prodotte dai veicoli industriali.
Secondo il Sole 24 Ore, il decreto impone vincoli specifici sulle connessioni da remoto e sull’uso delle tecnologie telematiche, estendendo la protezione della sovranità tecnologica italiana all’infrastruttura dei dati generati dai mezzi e dai loro conducenti.
Tutela dati dei camionisti nella cessione Iveco-Tata
Il provvedimento amplia il perimetro della sicurezza nazionale includendo i flussi informativi generati dai veicoli industriali. Le tecnologie digitali installate sui mezzi raccolgono dati necessari per manutenzione, monitoraggio e servizi connessi.
Le prescrizioni introdotte dal governo regolano la possibilità, per un produttore automotive, di leggere, studiare e archiviare tali dati.
L’attenzione verso i camionisti deriva dalla centralità che queste informazioni assumono nel garantire la sovranità tecnologica e il controllo delle infrastrutture telematiche strategiche.
Proprietà dei dati dei camionisti nel quadro europeo
Il tema della titolarità dei dati è uno dei più complessi tra quelli aperti dalla trasformazione digitale dei veicoli.
Nel gennaio 2024 l’associazione europea delle compagnie assicurative ha chiesto alla Commissione di intervenire per superare il monopolio delle case produttrici e garantire l’accesso ai miliardi di dati generati durante la vita utile dei mezzi.
Le informazioni prodotte dai camionisti, attraverso il loro lavoro quotidiano, rappresentano un flusso di elevato valore economico e sociale.
Le interlocuzioni successive con Bruxelles hanno condotto alla pubblicazione delle guidance per l’attuazione del Data Act nel settore automobilistico, utili a definire un quadro condiviso per la gestione dei dati.
Tecnologie sui veicoli e applicazione
Il secondo capitolo evidenziato dal Sole 24 Ore riguarda la natura duale di alcune tecnologie digitali. Le soluzioni impiegate nei veicoli industriali si collocano infatti lungo una linea sottile che separa uso civile e potenziali applicazioni in ambito militare.
Negli Stati Uniti, ad esempio, la lettura in tempo reale dei sistemi di affidabilità dei mezzi supporta da cinque anni operazioni antidroga.
Questo esempio conferma la rilevanza della telemetria avanzata e spiega perché la tutela dei dati rientri nelle misure adottate per proteggere asset strategici.
La cessione Iveco-Tata rende così evidente la necessità di un quadro normativo che assicuri la protezione dei flussi informativi più sensibili.