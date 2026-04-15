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Nessun passaggio fino al 24 aprile e viabilità deviata su percorsi alternativi tra Piemonte e Francia

Il Tunnel Tenda resterà chiuso al traffico dal 13 al 24 aprile 2026. La riapertura è prevista per sabato 25 aprile. Fino ad allora non sarà possibile attraversarlo in nessuna fascia oraria e in entrambe le direzioni.

Una chiusura che pesa su uno dei collegamenti più utilizzati tra Italia e Francia. Ripercussioni immediate per chi si sposta ogni giorno, per il trasporto merci e per il traffico turistico.

Perché il Tunnel Tenda è chiuso

La chiusura è necessaria per consentire lavori sul lato francese, in particolare nella valle della Roya, dove sono in corso interventi sui tornanti della strada di accesso al tunnel.

Questi lavori rientrano in un progetto più ampio di:

ammodernamento dell’infrastruttura

miglioramento della sicurezza stradale

adeguamento della viabilità internazionale

L’intervento richiede la totale assenza di traffico, motivo per cui non sono previste aperture parziali o fasce orarie.

Un collegamento strategico tra Piemonte, Liguria e Francia

Il Tunnel di Tenda rappresenta un’infrastruttura chiave per i collegamenti europei. Collega la valle Vermenagna, in Piemonte, con la valle della Roya in Francia ed è parte dell’asse europeo E74.

È utilizzato quotidianamente da:

lavoratori frontalieri

trasporto merci

turisti diretti verso la Costa Azzurra

Percorsi alternativi durante la chiusura

Durante il periodo di stop non esistono deviazioni dirette equivalenti. Gli automobilisti devono utilizzare percorsi alternativi più lunghi:

Autostrada (Savona – Ventimiglia)

soluzione più rapida sulle lunghe distanze

presenza di pedaggi

traffico più intenso

Colle di Nava

alternativa senza autostrada

percorso di montagna più lento

possibili difficoltà per mezzi pesanti

In entrambi i casi sono previsti tempi di percorrenza più lunghi e possibili rallentamenti.

Quando riapre il Tunnel Tenda

La riapertura è prevista per sabato 25 aprile 2026. Al momento non sono ancora stati comunicati i nuovi orari di apertura e non si escludono limitazioni alla circolazione, come senso unico alternato o fasce orarie.

Si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Altre chiusure previste nel 2026

Questa non sarà l’unica interruzione. È già programmata una nuova chiusura totale a metà settembre 2026, necessaria per completare gli interventi sul lato francese.

I lavori proseguiranno fino al completamento definitivo del nuovo tunnel e dell’intero sistema viario.

Consigli per chi deve viaggiare

pianificare il percorso in anticipo

valutare attentamente le alternative disponibili

controllare traffico e condizioni meteo

considerare tempi di percorrenza più lunghi

La chiusura del Tunnel Tenda fino al 24 aprile 2026 è un intervento necessario per migliorare la sicurezza e la viabilità lungo un asse strategico tra Italia e Francia. Tuttavia, comporta disagi significativi per chi viaggia.

Restare informati e scegliere il percorso alternativo più adatto è fondamentale per limitare ritardi e difficoltà negli spostamenti.

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