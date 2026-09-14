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Chiusura temporanea nella serata di martedì 15 settembre 2026 per il Tunnel Gran San Bernardo. Il collegamento tra Italia e Svizzera sarà chiuso al traffico per alcune ore. Lo stop scatterà alle 19:00 e durerà fino alle 00:00 circa. La misura servirà a consentire lo svolgimento dell’Esercitazione binazionale di sicurezza 2026.

Durante la chiusura non sarà possibile attraversare il tunnel. Per i veicoli leggeri e gli autobus, però, resta indicata una possibile alternativa: il passaggio attraverso il Colle del Gran San Bernardo.

Tunnel Gran San Bernardo chiuso: gli orari

La chiusura è prevista dalle 19:00 di martedì 15 settembre fino a mezzanotte circa. In questa fascia il traffico nel tunnel sarà sospeso.

Chi deve viaggiare tra Italia e Svizzera in serata dovrà quindi organizzarsi in anticipo. Una possibilità è anticipare il passaggio prima delle 19:00. In alternativa si potrà attendere la riapertura, prevista al termine dell’esercitazione.

Perché il tunnel resta chiuso

La sospensione della circolazione è legata all’Esercitazione binazionale di sicurezza 2026. L’attività serve a verificare le procedure da seguire in caso di emergenza all’interno del Tunnel Gran San Bernardo.

L’esercitazione coinvolge Italia e Svizzera. L’obiettivo è mettere alla prova il coordinamento tra i servizi chiamati a intervenire. Saranno testate anche le comunicazioni e le modalità operative previste in una situazione di emergenza.

Per svolgere queste verifiche in sicurezza è necessario fermare il traffico. Da qui la chiusura del collegamento per alcune ore.

Percorso alternativo per auto e autobus

L’avviso segnala una possibilità per chi deve comunque spostarsi. I veicoli leggeri e gli autobus potranno eventualmente transitare attraverso il Colle del Gran San Bernardo.

Chi pensa di utilizzare questo percorso farà bene a controllare la viabilità prima della partenza. Le condizioni possono incidere sui tempi di viaggio. È quindi utile programmare lo spostamento con un certo margine.

Quando riapre il Tunnel Gran San Bernardo

La riapertura è prevista intorno alle 00:00, nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 settembre 2026. L’orario indicato è approssimativo ed è legato alla conclusione dell’esercitazione.

Per evitare attese o cambi di programma, conviene tenere conto della chiusura già prima di mettersi in viaggio. Chi può farlo può anticipare il transito. In alternativa può posticiparlo dopo la riapertura del tunnel. Soprattutto nelle ore serali.

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