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Il Tunnel Colle di Tenda fa un passo avanti decisivo. AFIT, l’Agenzia francese per il finanziamento delle infrastrutture di trasporto, ha formalizzato ad ANAS l’impegno a coprire l’intera quota francese del finanziamento aggiuntivo necessario al completamento dell’opera.

Si tratta di un passaggio atteso, che consente di procedere verso il bando per i lavori sul tunnel “storico” del Col di Tenda. L’obiettivo resta quello di avviare le procedure di gara e rispettare il cronoprogramma concordato tra Italia e Francia.

Tunnel Colle di Tenda, copertura francese da 39,6 milioni

L’atto approvato da AFIT recepisce il nuovo costo di riferimento dell’intervento, aggiornato a 350 milioni di euro. La quota francese del finanziamento integrativo ammonta a circa 39,6 milioni di euro.

Con questa garanzia si completa il quadro delle coperture finanziarie. L’Italia aveva infatti già assicurato integralmente le risorse di propria competenza. Ora anche la Francia conferma il proprio impegno, permettendo al progetto di avanzare verso la fase successiva.

Soddisfazione del MIT

Il MIT ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto. La conferma francese arriva al termine di un lavoro costante di coordinamento e confronto tra il MIT e le autorità transalpine.

Il punto è stato discusso anche a Lussemburgo dal viceministro Edoardo Rixi e dal ministro francese Philippe Tabarot, a margine del Consiglio Trasporti UE.

Italia e Francia hanno confermato l’impegno a completare l’opera secondo il cronoprogramma.

Un’opera strategica per i collegamenti tra Italia e Francia

Il Tunnel Colle di Tenda è considerato un collegamento strategico per la mobilità tra i due Paesi. L’infrastruttura interessa da vicino i territori di confine e rappresenta un asse importante per cittadini, imprese e trasporti.

Il completamento dell’opera è quindi un tema centrale per migliorare i collegamenti attraverso i valichi alpini. Inoltre, il progetto conferma la cooperazione tra Italia e Francia su una direttrice fondamentale per la mobilità transfrontaliera.

Verso il bando per il tunnel storico

La formalizzazione della quota francese consente di guardare alla prossima fase: il bando per i lavori sul tunnel storico del Col di Tenda. Dopo il completamento del quadro finanziario, potranno partire le procedure di gara previste.

Il nuovo passaggio rafforza la prospettiva di arrivare al completamento dell’opera secondo il calendario condiviso dai due Paesi. Per il MIT, si tratta di un risultato concreto e di una conferma della collaborazione istituzionale tra Roma e Parigi.

Tunnel Colle di Tenda, avanti secondo il cronoprogramma

La copertura della quota francese rappresenta dunque una tappa decisiva per il Tunnel Colle di Tenda. Con i finanziamenti ora garantiti da entrambe le parti, il progetto può proseguire verso l’avvio delle gare e il completamento dell’intervento.

L’opera resta strategica per rafforzare i collegamenti tra Italia e Francia e per migliorare la mobilità lungo uno dei principali valichi alpini.