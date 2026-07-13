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Come proteggere merci, pagamenti e reputazione aziendale

Nel settore del trasporto, le frodi rappresentano un rischio concreto per aziende, spedizionieri e operatori logistici. Dietro una tariffa molto conveniente può nascondersi un vettore fantasma: una società formalmente esistente, ma priva di mezzi, personale, autorizzazioni o struttura operativa reale.

Verificare ogni nuovo partner prima di affidargli la merce è quindi essenziale per rendere il trasporto più sicuro ed evitare furti di carico, mancate consegne e danni economici.

Trasporto e vettori fantasma: i segnali da controllare

Un possibile vettore di comodo può avere una flotta troppo piccola rispetto ai servizi dichiarati, una sede virtuale, un capitale sociale minimo o frequenti cambi di amministratori.

Altri segnali sospetti sono:

licenze di trasporto scadute o non verificabili;

assicurazioni mancanti o con coperture insufficienti;

partita IVA non valida;

bilanci non disponibili;

procedure di insolvenza;

tariffe molto inferiori alla media;

comunicazioni esclusivamente tramite WhatsApp.

Anche un indirizzo email leggermente diverso da quello ufficiale può indicare un tentativo di impersonificazione.

Come verificare un’azienda di trasporto

Prima di assegnare un carico, è necessario controllare l’esistenza legale della società, i dati degli amministratori e la validità della partita IVA tramite VIES.

Occorre inoltre verificare la licenza di trasporto e contattare la compagnia assicurativa per confermare che la polizza sia attiva e adeguata alla merce affidata.

È consigliabile controllare la sede su Google Maps, chiedere referenze a clienti precedenti e utilizzare recapiti trovati attraverso fonti ufficiali. Prima del ritiro bisogna richiedere la targa del mezzo, il nome del conducente e un numero di telefono verificabile.

Come prevenire le frodi nel trasporto

Ogni azienda dovrebbe adottare una checklist per la selezione dei vettori. Il contratto deve vietare la subvezione non autorizzata e prevedere l’obbligo di comunicare eventuali cambi di mezzo, autista o destinazione.

Ai nuovi partner non dovrebbero essere affidate subito merci di valore elevato. Inoltre, qualsiasi modifica dell’IBAN deve essere confermata attraverso un secondo canale.

Cosa fare in caso di frode

Quando emergono anomalie, bisogna sospendere le nuove assegnazioni, bloccare i pagamenti e conservare email, contratti, fotografie, targhe e dati GPS.

In presenza di falsificazioni, furto o appropriazione della merce, è opportuno contattare rapidamente le autorità, l’assicurazione e la borsa carichi utilizzata.

Un trasporto sicuro dipende soprattutto dalla prevenzione. Verificare il vettore prima della partenza è sempre meno costoso che gestire un carico scomparso.

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