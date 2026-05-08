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Nel settore del trasporto merci, la Polizia di Ravenna ha individuato il presunto autore di diverse truffe aggravate. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Ravenna. Il danno economico complessivo stimato è di circa 350mila euro.

Trasporto merci, come è partita l’indagine della Polizia Stradale

L’indagine della Polizia Stradale di Ravenna è partita nel giugno 2024 dopo la sottrazione di un carico di mosto d’uva concentrato dal valore superiore agli 80mila euro.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un uomo si sarebbe presentato presso uno stabilimento del Ravennate come autista incaricato del trasporto della merce. Dopo aver caricato il prodotto, però, avrebbe fatto perdere le proprie tracce insieme al carico.

Trasporto merci e falsi incarichi: il sistema scoperto dagli investigatori

I primi accertamenti hanno fatto emergere un sistema basato su false identità, documenti contraffatti e targhe usate in modo illecito.

Secondo gli investigatori, il presunto responsabile si sarebbe presentato con falsi incarichi di trasporto per ritirare merce di alto valore destinata ad aziende italiane.

Trasporto merci, le perquisizioni e il materiale sequestrato

Nel marzo 2025 gli investigatori hanno intensificato le indagini su delega dell’Autorità giudiziaria. Decisiva anche la diffusione delle immagini del presunto responsabile in tutta Italia.

Le indagini hanno permesso di risalire a un uomo con precedenti specifici.

Nel corso delle perquisizioni e degli approfondimenti tecnici sono stati sequestrati diversi elementi considerati utili dagli investigatori, tra cui:

capi di abbigliamento compatibili con quelli utilizzati durante i reati;

documenti falsi;

targhe risultate provento di attività illecite.

Trasporto merci, altri episodi scoperti in diverse province italiane

Gli approfondimenti investigativi hanno inoltre collegato il medesimo soggetto ad altri tre episodi analoghi avvenuti tra il 2023 e il 2025 in diverse province italiane.

Tra le merci sottratte figurano:

elettrodomestici ed elettronica;

abbigliamento;

attrezzature sportive;

materiale destinato a un’importante acciaieria nazionale.

Secondo gli investigatori, tutte le truffe sarebbero state realizzate con modalità operative simili, basate su falsi trasporti e documentazione contraffatta.

Trasporto merci, danni per circa 350mila euro alle aziende

Secondo gli investigatori, l’uomo sarebbe coinvolto in quattro episodi distinti di truffa aggravata ai danni di aziende italiane. Il danno economico complessivo stimato è di circa 350mila euro.

L’inchiesta è ancora nella fase delle indagini preliminari. Per l’indagato vale quindi il principio di presunzione di innocenza fino a una eventuale sentenza definitiva.

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