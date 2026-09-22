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A Trimble Insight Europe 2026, in corso a Bruxelles, l’intelligenza artificiale entra nel vivo delle operations.

Con Arc Agent, Trimble punta su un unico agente AI capace di eseguire attività nei sistemi aziendali, automatizzare workflow e coinvolgere le persone quando serve una decisione.

L’intelligenza artificiale nei trasporti sta passando dalla fase della sperimentazione a quella dell’esecuzione.

Ed è proprio questo uno dei temi al centro di Trimble Insight Europe 2026, l’evento che il 22 e 23 settembre riunisce a Bruxelles oltre 900 professionisti della logistica tra shipper, carrier, LSP e aziende tecnologiche.

L’appuntamento, nato dall’evoluzione del Transporeon Summit, mette quest’anno al centro l’AI, la resilienza delle supply chain e l’efficienza operativa.

Tra le novità che meglio rappresentano questo passaggio c’è Trimble Arc Agent, l’agente AI presentato da Trimble pensato non soltanto per fornire informazioni o suggerimenti, ma per eseguire attività operative all’interno dei flussi di lavoro aziendali.

Il concetto è far evolvere l’intelligenza artificiale da strumento a cui chiedere una risposta a sistema al quale assegnare un lavoro.

Arc Agent può collegarsi ai sistemi di gestione dei trasporti e ad applicazioni come Gmail e Outlook, interpretando anche informazioni provenienti da email, PDF e fogli di calcolo.

L’agente può poi utilizzare queste informazioni per recuperare dati, creare record, preparare documenti, inviare messaggi ed eseguire workflow composti da più passaggi.

Da “chiedere all’AI” a “far fare un lavoro all’AI”

È qui che passa la differenza tra AI generativa e AI agentica. Gli strumenti generativi tradizionali sono pensati soprattutto per produrre contenuti, sintetizzare informazioni o rispondere a domande.

Un agente AI può invece pianificare ed eseguire azioni entro confini definiti, utilizzando sistemi e dati aziendali per completare un’attività. È la distinzione che Trimble stessa evidenzia nella documentazione di Arc Agent.

Nel settore logistico questo significa, per esempio, non limitarsi a chiedere quale sia lo stato di una spedizione, ma affidare all’agente il compito di controllarla, monitorarne eventuali anomalie e gestire i passaggi previsti dal workflow.

È esattamente il tipo di evoluzione che Trimble Insight Europe 2026 vuole mettere in evidenza. Il programma dell’evento parla infatti di un’AI che sta maturando “from experiment to execution”, spostando l’attenzione dal potenziale teorico ai problemi concreti dell’implementazione su scala aziendale: qualità e disponibilità dei dati, change management e ROI misurabile.

Come lavora Trimble Arc Agent nei processi logistici

Transporeon sintetizza il funzionamento dell’agente in tre passaggi: Ask, Act, Escalate.

L’utente assegna un compito, per esempio controllare una tariffa, seguire una spedizione o gestire un record. Arc Agent esegue quindi il lavoro entro le regole, le autorizzazioni e i criteri di governance definiti dall’azienda. Se incontra una situazione che esce dal proprio perimetro, il processo viene passato a una persona.

È un modello particolarmente rilevante nella logistica, dove una parte consistente delle attività quotidiane è fatta di eccezioni.

Un ordine può arrivare via email, i dati possono essere contenuti in un PDF, il trasporto può essere gestito in un TMS e un’anomalia può richiedere una notifica o una decisione. Il valore dell’agente sta quindi nel collegare questi passaggi, senza obbligare l’operatore a trasferire manualmente le informazioni da un sistema all’altro.

Order entry, trasporti e tracking: cosa può già fare Arc Agent

Tra le skill indicate da Transporeon figurano Transport Assignment e Transport Operations, per la gestione delle assegnazioni e dei workflow operativi secondo regole e preferenze dei carrier; Ocean and Air Visibility, per stato delle spedizioni, alert e gestione delle eccezioni nel trasporto marittimo e aereo; Road Visibility, per il tracking stradale con notifiche automatiche; oltre a Market Insights e Customer Support.

Arc Agent può essere utilizzato per attività ripetitive come order entry, transport assignment, shipment monitoring e exception management.

Arc Agent è già disponibile e supporta workflow su Transporeon e sui Carrier TMS di Trimble, inclusi Trimble TMS, TMW.Suite e TruckMate, oltre ad alcune soluzioni Enterprise e Forestry. Le skill effettivamente accessibili dipendono dal prodotto utilizzato e dai permessi dell’utente.

Perché Trimble ha scelto un solo agente anziché molti

Uno degli elementi sui quali Trimble punta è la scelta di non costruire un ecosistema composto da molti agenti separati.

Arc Agent utilizza invece un unico agente con un catalogo crescente di skill specializzate.

L’obiettivo dichiarato è ridurre la complessità di gestione e mantenere un unico punto di controllo. Trimble sintetizza l’architettura in tre elementi: one agent, one governance model, one audit trail.

In pratica, invece di avere un agente per il customer service, uno per il tracking e un altro per la gestione degli ordini, l’azienda può aggiungere competenze differenti allo stesso agente.

Le organizzazioni possono inoltre creare skill personalizzate partendo dai propri workflow. La procedura è guidata e non richiede necessariamente al team di scrivere codice.

Il punto decisivo è la governance

Più un agente acquisisce la capacità di eseguire azioni, più diventa importante sapere cosa è autorizzato a fare e come è possibile ricostruire ciò che ha fatto.

Trimble ha quindi costruito Arc Agent attorno a un modello di governance integrato.

L’agente opera rispettando policy, permessi e business rule definite dall’organizzazione. Ogni skill viene testata prima del deployment; ogni azione viene registrata e le decisioni possono essere spiegate. Quando il processo richiede giudizio umano, Arc Agent effettua l’escalation al team.

L’obiettivo non è quindi sostituire la persona anche nei casi più complessi, ma automatizzare il volume delle attività ripetitive lasciando agli operatori la gestione delle eccezioni e delle decisioni più rilevanti.

È un punto particolarmente sensibile nel trasporto, dove errori o anomalie possono incidere rapidamente su costi, tempi di consegna e livelli di servizio.

Insight Europe 2026: l’AI deve dimostrare il ROI

Ed è proprio qui che il contesto di Bruxelles diventa importante. Trimble Insight Europe 2026 non presenta l’intelligenza artificiale soltanto come una tecnologia emergente, ma come uno strumento che deve ormai dimostrare di poter funzionare all’interno delle operations.

Le le sessioni dedicate all’AI vogliono andare oltre il potenziale teorico per affrontare i principali ostacoli dell’adozione su scala aziendale: data readiness, change management e measurable ROI. Tra i casi presentati figurano aziende come Barilla, Knauf, Amazon Freight, ArcelorMittal e Microsoft, con cambiamenti operativi e risultati concreti.

La questione, quindi, non è più soltanto capire se l’AI possa aiutare la logistica. La domanda diventa piuttosto: quali attività possono essere affidate realmente a un agente, su quali dati può lavorare, quali controlli servono e quale valore economico produce?

Arc Agent rappresenta la risposta di Trimble a questa fase del mercato: non un altro strumento da interrogare, ma un livello operativo che prova a collegare sistemi, dati e workflow già esistenti.

A Bruxelles il messaggio che emerge è quindi meno futuristico di quanto possa sembrare: la nuova frontiera non è avere più AI, ma capire quali attività possano essere realmente affidate a un agente, con quali dati, quali regole e quale ritorno economico.

Arc Agent nasce esattamente per questo passaggio: portare l’intelligenza artificiale dalla capacità di suggerire alla capacità di eseguire.

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