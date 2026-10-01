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Logistica agent-ready, tra agenti AI, dati integrati e automazione dei processi digitali

A Trimble Insight Europe 2026 Transporeon ha mostrato il passaggio dall’AI che assiste l’operatore all’AI che può intervenire nei processi operativi.

Transport execution, procurement, market intelligence e freight audit rientrano in un portafoglio che Transporeon sta rendendo compatibile con agenti AI, mantenendo regole, tracciabilità e controllo umano.

Il punto più interessante emerso dalla presentazione di Trimble Arc Agent a Insight Europe 2026, svoltosi a Bruxelles il 22 e 23 settembre, riguarda ciò che viene costruito intorno all’agente AI.

Transporeon sta rendendo il proprio portafoglio di soluzioni “agent-ready”, cioè predisposto per integrarsi con agenti AI capaci non soltanto di fornire informazioni, ma anche di intervenire su attività operative.

Il 23 settembre Transporeon ha annunciato nuove funzionalità che interessano market intelligence, procurement, planning, execution, visibility, dock & yard e freight settlement.

Combinate con Arc Agent, queste capacità devono permettere di collegare processi oggi ancora frammentati tra sistemi, e-mail e documenti.

È qui che si può individuare il vero cambio di prospettiva: non aggiungere semplicemente un chatbot al software logistico, ma predisporre prodotti e processi affinché un agente possa svolgere determinate attività al loro interno, entro limiti stabiliti dall’azienda.

Da AI-powered ad agent-ready

L’intelligenza artificiale è già presente da tempo nei software dedicati ai trasporti. Può contribuire alla previsione degli ETA, all’analisi delle tariffe, alla pianificazione o alla rilevazione delle eccezioni.

Con l’AI basata su agenti cambia però il tipo di interazione. Trimble distingue esplicitamente Arc Agent dai software di AI generalista che producono informazioni o raccomandazioni: l’agente è progettato per completare attività all’interno dei processi Trimble esistenti e per agire nel rispetto delle regole aziendali, con tracciabilità delle azioni, percorsi di approvazione e accessi basati sui ruoli.

La definizione di “agent-ready” utilizzata da Transporeon rende concreto questo principio.

A Trimble Insight Europe 2026, a Bruxelles, sono state presentate nuove capacità del Transportation Management System che rendono il portafoglio agent-ready e che, insieme ad Arc, consentono di automatizzare processi di trasporto

Perché l’agente possa intervenire, non è sufficiente che interroghi i dati. Nei prodotti supportati deve poter recuperare informazioni, aggiornarle e avviare azioni autorizzate, lasciando una traccia delle attività svolte.

Transport Execution: dall’interrogazione del dato all’azione

È nell’area del Transport Execution che il concetto diventa particolarmente evidente.

Transporeon ha annunciato che i propri prodotti di execution possono lavorare con agenti AI come Trimble Arc Agent. Gli utenti possono così recuperare, aggiornare e agire sui dati di trasporto utilizzando il linguaggio naturale.

È proprio il verbo agire a segnare la differenza rispetto a una normale interfaccia conversazionale.

L’obiettivo non è soltanto chiedere al sistema quale spedizione presenta un problema, ma consentire all’agente di occuparsi anche di alcune delle attività successive, quando queste rientrano nel suo ambito operativo.

Transporeon fa due esempi: il follow-up con i vettori e le richieste di documenti mancanti. Le capacità dell’agente, combinate con la nuova funzione Autonomous Execution, possono supportare queste attività ricorrenti ed estendere quindi l’automazione all’interno del Transport Execution.

Sono attività apparentemente semplici, ma rappresentative di una parte consistente del lavoro amministrativo nella gestione quotidiana dei trasporti.

Un documento mancante, per esempio, può obbligare un operatore a individuare la spedizione, verificare cosa manca, risalire al soggetto coinvolto, effettuare il sollecito e controllare successivamente l’esito.

Il punto dell’approccio basato su agenti AI è collegare alcune di queste operazioni all’interno di un unico processo, anziché automatizzare soltanto un singolo passaggio.

Il problema dei dati che vivono fuori dal TMS

La stessa logica spiega perché Arc Agent non sia concepito per operare esclusivamente all’interno di un Transportation Management System.

Arc può collegarsi ai TMS esistenti e ad applicazioni di terze parti come Gmail e Outlook. Può inoltre estrarre e validare dati provenienti da canali non strutturati come e-mail, PDF e fogli di calcolo, trasformandoli in informazioni utilizzabili nei sistemi aziendali

È un aspetto particolarmente rilevante nella logistica, dove una parte delle informazioni necessarie a eseguire un trasporto continua a muoversi al di fuori delle applicazioni strutturate.

Un ordine, una variazione, un documento o una comunicazione possono arrivare via e-mail o attraverso un allegato. Il lavoro manuale nasce spesso proprio dalla necessità di trasferire queste informazioni da un canale all’altro.

A Insight Europe, Transporeon spiega infatti che Arc può eseguire attività ricorrenti attraverso i prodotti Transporeon supportati, ma anche attraverso email e sistemi di back office già utilizzati dalle aziende.

L’agente può quindi fare da collegamento tra applicazioni diverse, invece di rimanere confinato a una singola schermata.

Market Insights: parlare con i dati e riutilizzarli nei processi

Un altro tassello presentato a Bruxelles riguarda Market Insights. Transporeon ha introdotto un assistente nativo che permette di lavorare con i dati di Market Insights attraverso prompt in linguaggio naturale e di creare bozze di Lane Brief e Market Summary, destinate alla successiva revisione dell’utente.

Accanto all’assistente, sono disponibili specifiche skill Market Insights per Arc Agent, destinate a essere utilizzate in processi più ampi.

La distinzione tra i due livelli è significativa. Da una parte c’è l’AI integrata nella singola applicazione, che rende più semplice interrogare dati e benchmark di mercato e produrre una sintesi. Dall’altra c’è un agente che dispone di quella capacità come una delle proprie skill e può utilizzarla insieme ad altre all’interno del perimetro operativo autorizzato.

La skill Market Insights è disponibile in Europa ed è in grado di fornire informazioni sulle tariffe FTL e benchmark di mercato prima delle negoziazioni.

Anche il procurement diventa più autonomo

L’approccio agent-ready si inserisce in una trasformazione più ampia della piattaforma.

Sul fronte procurement, Transporeon ha evidenziato NextGen Freight Procurement for Road, pensato per trasferire all’interno di un processo strutturato attività di tendering FTL e LTL ancora fortemente dipendenti da Excel.

La preparazione delle RFQ assistita dall’AI può trasformare dati grezzi relativi a tratte e prezzi in una configurazione di gara sottoposta alla revisione dell’utente.

Con Enhanced Autonomous Procurement, invece, Transporeon combina la raccolta delle quotazioni con offerte supportate dall’AI all’interno della rete di vettori selezionata dallo shipper.

Un dettaglio aiuta a capire come viene concepita l’automazione: se il sistema non trova una corrispondenza adeguata, la richiesta viene trasferita alla raccolta delle quotazioni.

Automatizzare non significa quindi necessariamente portare sempre il processo fino alla conclusione in modo autonomo. Significa anche stabilire quali condizioni consentono di procedere e quale percorso seguire quando quelle condizioni non sono soddisfatte.

Ask, Act, Escalate: l’uomo resta nel processo

Questa logica emerge ancora più chiaramente nel funzionamento di Arc Agent. Trimble lo struttura in tre passaggi: Ask, Act, Escalate.

Con Ask, l’utente affida un’attività all’agente, dalla verifica delle tariffe al monitoraggio delle spedizioni, fino alla preparazione di documenti, all’estrazione di report o alla gestione di record nei sistemi aziendali.

Con Act, Arc lavora entro regole, tariffe e parametri di governance predefiniti. Le azioni vengono registrate.

Con Escalate, quando una situazione esce dall’ambito operativo assegnato all’agente, Arc la trasferisce al team affinché sia una persona a prendere la decisione.

È un elemento essenziale per capire il modello operativo proposto da Trimble. L’obiettivo dichiarato non è eliminare il controllo umano sulle decisioni più delicate, ma affidare all’agente una parte delle attività ripetitive e gestire tramite escalation i casi che richiedono intervento.

Arc è stato sviluppato con guardrail AI di livello enterprise e controlli human-in-the-loop per le attività che richiedono conferma, con l’obiettivo di rendere i processi assistiti dall’AI spiegabili e sottoponibili ad audit.

Un agente solo, molte skill

Anche l’architettura scelta da Trimble segue questa impostazione. Arc non viene presentato come un insieme di agenti indipendenti dedicati a funzioni differenti, ma come un singolo agente al quale vengono aggiunte diverse skill.

Questo modello consente di avere un unico ambiente di lavoro, un solo modello di governance e un unico audit trail, mantenendo un’esperienza coerente tra team e processi differenti.

Le skill possono essere già disponibili oppure essere adattate alle esigenze dell’organizzazione. È possibile creare skill personalizzate attraverso un’interfaccia conversazionale, senza necessità di programmazione da parte dell’utente. Ogni nuova skill viene inoltre sottoposta a test e controlli prima dell’utilizzo.

Tra gli esempi figurano Market Insights, Customer Support e Personal Assistant.

La governance diventa parte dell’automazione

Più un agente è in grado di agire sui sistemi, più diventano importanti i limiti entro cui può farlo.

Arc segue policy, permessi e regole aziendali prima di eseguire un’azione. Le skill vengono testate e monitorate, le azioni vengono registrate e le decisioni possono essere spiegate.

Non si tratta quindi di un elemento accessorio. In un sistema nel quale l’AI può modificare informazioni o avviare attività, autorizzazioni, tracciabilità ed escalation diventano parte integrante del funzionamento dell’agente.

È anche per questo che la definizione “agent-ready” ha un significato più ampio della semplice integrazione di una chat all’interno del TMS.

Non tutto deve diventare autonomo subito

Un altro elemento interessante si trova nelle indicazioni sull’adozione di Arc. Alla domanda su come iniziare, l’azienda spiega che normalmente il percorso parte da un processo ad alto volume e ben definito, sul quale dimostrare il valore dell’automazione, per poi ampliare progressivamente il perimetro.

È un’indicazione concreta perché corregge l’idea che l’AI basata su agenti comporti necessariamente una trasformazione immediata e generalizzata di tutti i processi.

Il modello indicato è invece progressivo: individuare un’attività ripetitiva e delimitata, stabilire le regole entro cui l’agente può operare, controllarne i risultati e successivamente estendere l’automazione.

Non solo execution: il processo arriva fino a yard e freight settlement

La strategia presentata a Insight Europe comprende inoltre altre aree della piattaforma.

Con Supplier Collaboration, Transporeon introduce i cosiddetti “Living Purchase Orders”, nei quali le modifiche apportate dal fornitore possono riflettersi sui piani di trasporto e di yard prima della partenza del camion.

Advanced Trailer Orchestration utilizza una mappa aggiornata dello yard e code di lavoro prioritarie per sostituire parte del monitoraggio manuale dei trailer, mentre eDelivery Note digitalizza la documentazione di consegna.

Con Freight Audit SelfService, infine, la piattaforma riconcilia le fatture elettroniche con i dati di execution e utilizza l’AI per assistere nella revisione delle discrepanze

Transport Planner, Transport Execution, Supplier Collaboration, Freight Audit SelfService, Autonomous Procurement, NextGen Freight Procurement for Road e Market Insights Spot Rate on Demand sono già disponibili ai clienti.

Advanced Trailer Orchestration ed eDelivery Note sono invece previsti per il lancio commerciale nel corso di ottobre 2026

Il vero significato di “agent-ready”

L’annuncio di Bruxelles suggerisce un cambiamento che va oltre l’aggiunta di nuove funzioni di intelligenza artificiale ai software logistici.

Transporeon sta aggiornando il proprio portafoglio affinché possa integrarsi con agenti AI come Trimble Arc Agent, in grado di eseguire attività attraverso i prodotti supportati e attraverso sistemi di e-mail e back office già utilizzati dalle aziende.

Ne emerge un modello nel quale l’AI non si limita a interrogare i dati o a produrre raccomandazioni: in determinati processi può anche recuperare informazioni, aggiornare dati e avviare azioni, sempre entro regole, autorizzazioni e percorsi di escalation definiti.

È questa, più precisamente, la direzione indicata dal concetto di portafoglio “agent-ready” presentato da Transporeon a Trimble Insight Europe 2026.

A Bruxelles Transporeon ha mostrato la direzione: rendere prodotti e processi compatibili con agenti AI capaci di passare dall’analisi all’esecuzione, mantenendo controllo umano, regole operative e tracciabilità.

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