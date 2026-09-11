CAMION

Trasportounito apre una nuova fase della propria storia con la nomina di Giulio Stoppa a Segretario Generale.

E’ avvocato e figura storica dell’associazione. Stoppa è stato scelto dall’Assemblea nazionale a pochi giorni dalla scomparsa di Maurizio Longo.

La decisione arriva in un momento particolarmente delicato per il sindacato dell’autotrasporto. Stoppa è infatti tra i fondatori di Trasportounito e ha condiviso fin dall’inizio il percorso dell’organizzazione insieme al presidente Franco Pensiero e allo stesso Longo.

La sua elezione rappresenta quindi un segnale di continuità, ma anche l’avvio di una nuova fase per l’associazione.

Una scelta nel segno della continuità

La nomina ha assunto un valore ancora più significativo perché avvenuta nella giornata dedicata al ricordo di Maurizio Longo. Negli anni, Longo ha contribuito in modo decisivo alla crescita di Trasportounito, rafforzandone il ruolo nel confronto con istituzioni e imprese e difendendone autonomia e indipendenza.

“Assumere oggi la responsabilità di Segretario Generale di Trasportounito – ha dichiarato l’avvocato Giulio Stoppa – rappresenta per me un grande onore e, al tempo stesso, una responsabilità ancora maggiore. Maurizio ha rappresentato una parte fondamentale della storia di questa associazione e del nostro impegno a tutela dell’autotrasporto. Ringrazio l’Assemblea per la fiducia e sono consapevole che il lavoro che ci attende dovrà essere all’altezza della storia di Trasportounito e delle sfide che il settore ci pone davanti”.

Le sfide per Giulio Stoppa e Trasportounito

Il passaggio di consegne arriva mentre l’autotrasporto italiano continua a confrontarsi con questioni decisive: aumento dei costi, concorrenza, transizione energetica, carenza di autisti e necessità di rafforzare la rappresentanza della categoria. Temi che richiederanno una linea chiara e una presenza costante nei tavoli istituzionali.

Per Stoppa, la sfida sarà quella di mantenere salda l’identità costruita negli anni e, allo stesso tempo, rispondere alle nuove esigenze delle imprese associate. Trasportounito punta così su una figura interna, profondamente legata alla storia del sindacato e ai valori che ne hanno accompagnato la crescita.

La priorità dichiarata resta la tutela dell’autotrasporto e delle imprese che operano ogni giorno in un mercato sempre più complesso. È su questo terreno che la nuova segreteria sarà chiamata a dare continuità al lavoro svolto finora, senza rinunciare a iniziative e a un confronto diretto con la base associativa e con le istituzioni.

La scelta dell’Assemblea nazionale segna quindi un passaggio importante. Nel ricordo di Maurizio Longo, l’associazione prova a guardare avanti affidandosi a una leadership che conosce da vicino la realtà dell’autotrasporto e le difficoltà quotidiane delle aziende. Continuità, autonomia e capacità di proposta saranno ora i punti su cui misurare il nuovo corso guidato da Giulio Stoppa.

Leggi anche: Credito d’imposta gasolio autotrasporto, proroga a settembre 2026