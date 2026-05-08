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Il trasporto rifiuti transfrontaliero continuerà a seguire le procedure attuali per i rifiuti in lista verde fino al 31 dicembre 2026.

Lo ha chiarito il Ministero dell’Ambiente. DIWASS entrerà in funzione dal 21 maggio 2026. La piattaforma è prevista dal Regolamento (UE) 2024/1157.

Per la lista verde non ci sarà però un obbligo immediato. Le aziende potranno continuare a usare i documenti cartacei o i sistemi elettronici già adottati.

Trasporto rifiuti: nessun obbligo immediato di utilizzo DIWASS

La piattaforma DIWASS entrerà formalmente in funzione il 21 maggio 2026, ma per le spedizioni di rifiuti in lista verde continueranno a essere valide le modalità operative oggi utilizzate.

Le aziende impegnate nel trasporto rifiuti transfrontaliero potranno quindi continuare a gestire:

documentazione cartacea;

sistemi elettronici interni;

procedure digitali già adottate dagli operatori.

Il Ministero ha precisato che, durante il periodo transitorio, non sarà obbligatorio utilizzare DIWASS per i documenti previsti dall’Allegato VII e non saranno applicate sanzioni per il mancato utilizzo della piattaforma.

Trasporto rifiuti transfrontaliero e lista verde: cosa significa

Nel settore del trasporto rifiuti, la cosiddetta “lista verde” comprende rifiuti destinati a recupero e considerati a basso rischio ambientale.

Tra i materiali che rientrano più frequentemente in questa categoria figurano:

carta e cartone;

rottami metallici;

vetro;

alcune plastiche selezionate;

tessili non contaminati.

Per queste spedizioni si applica una procedura semplificata che non richiede la notifica preventiva e il previo consenso scritto delle autorità competenti.

Obbligo DIWASS per i rifiuti in lista ambra

Situazione diversa, invece, per le spedizioni soggette a notifica preventiva, cioè quelle relative ai rifiuti della cosiddetta “lista ambra”.

In questo caso il sistema DIWASS diventerà obbligatorio dal 21 maggio 2026. La digitalizzazione riguarderà quindi le procedure autorizzative più complesse con gestione telematica delle comunicazioni tra operatori e autorità competenti.

Trasporto rifiuti: pubblicate le istruzioni per la registrazione

La Commissione europea ha già pubblicato le indicazioni operative dedicate alla registrazione degli operatori economici nella piattaforma DIWASS.

Le imprese che effettuano trasporto rifiuti transfrontaliero possono quindi iniziare a verificare requisiti tecnici, modalità di accesso e procedure necessarie per prepararsi all’utilizzo del nuovo sistema europeo.

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