CAMION

Ecco quali sono le sanzioni previste

Dal 16 settembre 2026 cambia una procedura centrale per chi opera nel trasporto rifiuti: per gli iscritti al RENTRI il FIR digitale diventa obbligatorio. Il 15 settembre termina il periodo transitorio durante il quale è ancora possibile usare il cartaceo.

La scadenza riguarda produttori, trasportatori, intermediari e impianti di destinazione. Per molte imprese significa passare definitivamente a una gestione telematica del formulario che accompagna i rifiuti durante tutte le fasi della movimentazione.

Trasporto rifiuti, cosa cambia dal 16 settembre

Il FIR digitale è disciplinato dall’articolo 7 del DM 59/2023. Gli operatori potranno emettere e aggiornare il formulario attraverso i propri sistemi gestionali oppure utilizzando i servizi disponibili sul portale RENTRI.

Il documento dovrà essere gestito digitalmente dalla produzione del rifiuto fino alla consegna all’impianto finale, passando per la presa in carico del trasportatore e la successiva restituzione del formulario al produttore iniziale.

Per chi lavora ogni giorno nel trasporto rifiuti, il cambiamento avrà effetti anche a bordo dei mezzi.

Cosa devono fare gli autisti

Per gli autisti cambia anche la gestione del formulario durante il viaggio. Chi trasporta rifiuti dovrà poter utilizzare uno smartphone, un tablet, un computer portatile o un altro dispositivo adatto per compilare e firmare il FIR digitale.

Durante il trasporto dovranno essere inseriti o aggiornati alcuni dati, tra cui:

data e ora della presa in consegna dei rifiuti ;

; nome del conducente ;

; targa del mezzo utilizzato per il trasporto ;

; eventuali informazioni relative alle diverse fasi del trasporto.

Per le aziende diventa quindi importante verificare non solo il funzionamento dei software, ma anche che il personale viaggiante conosca correttamente le procedure da seguire.

RENTRI, attenzione ai rifiuti pericolosi

Per i rifiuti pericolosi sono previsti specifici obblighi di trasmissione dei dati contenuti nei FIR digitali al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dalla normativa.

Nei giorni che precedono la scadenza, le imprese dovranno quindi controllare credenziali di accesso, dispositivi, sistemi gestionali e organizzazione interna, evitando di arrivare impreparate al passaggio definitivo.

FIR digitale, le sanzioni previste

Il mancato rispetto degli obblighi può comportare sanzioni. Sono previste dall’articolo 258 del Dlgs 152/2006.

Per la mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI sono previste sanzioni amministrative:

da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi ;

; da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi.

Il 16 settembre segna quindi un passaggio operativo importante per il trasporto rifiuti in Italia. Per aziende e autisti, la priorità è arrivare alla scadenza con strumenti e procedure già pronti per la gestione obbligatoria del FIR digitale.

Leggi anche: Trasporto merci pericolose, ADR: come tutelare salute e sicurezza sul lavoro