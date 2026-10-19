CAMION

Il RENTRI concede più tempo alle imprese che trasportano rifiuti speciali pericolosi: l’obbligo di mettere a disposizione del sistema i dati GPS dei percorsi scatterà dal 13 settembre 2027. Il rinvio riguarda la trasmissione delle tracce, non elimina i requisiti tecnici richiesti per la geolocalizzazione dei camion.

A stabilirlo è il decreto direttoriale MASE n. 275 del 12 ottobre 2026, pubblicato sul portale RENTRI il 14 ottobre. Il provvedimento aggiorna le indicazioni del decreto n. 253 del 2024 e chiarisce come rilevare, inviare e archiviare le informazioni sui viaggi.

RENTRI e GPS camion: basta la targa, non serve il telaio

Per collegare il sistema di geolocalizzazione al veicolo sarà sufficiente la targa. Cade quindi la precedente richiesta di indicare anche il numero di telaio, una semplificazione che interessa chi gestisce flotte e dispositivi GPS.

L’associazione tra dispositivo e camion deve comunque essere univoca per ogni percorso. La registrazione parte dall’inizio del trasporto del rifiuto pericoloso e termina a destinazione. Se un viaggio riguarda più formulari FIR, la traccia copre l’intera movimentazione prevista dal decreto. La registrazione si interrompe anche quando il rifiuto viene preso in carico da un trasportatore successivo.

Geolocalizzazione RENTRI: punti GPS ogni tre minuti

Le coordinate trasmesse devono descrivere il tragitto in ordine cronologico, con un intervallo massimo di tre minuti tra punti consecutivi con posizioni differenti. Il sistema deve garantire un’accuratezza orizzontale entro dieci metri, salvo le zone prive di segnale GNSS.

Ogni rilevazione deve contenere data e ora in formato UTC, latitudine e longitudine WGS84, espresse con sei cifre decimali. La tolleranza tra un evento del FIR digitale e la posizione registrata non può superare due minuti.

Invio percorsi RENTRI: formato GPX e archiviazione

Per trasmettere i percorsi si userà il formato GPX 1.1, attraverso API dedicate oppure i servizi di supporto RENTRI. L’invio della traccia dovrà avvenire dopo quello dei dati del FIR digitale e includere i riferimenti ai formulari, l’identificativo del dispositivo e gli indicatori di accuratezza.

Se i dati di un FIR vengono ritrasmessi, anche il percorso già inviato dovrà essere ritrasmesso. Le imprese dovranno inoltre rendere disponibili ed esportabili i dati archiviati per un periodo massimo di tre anni.

La nuova scadenza lascia margine per verificare apparati e procedure, evitando adeguamenti all’ultimo momento.