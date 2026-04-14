Trasporto rifiuti, RENTRI: contributo annuale in scadenza al 30 aprile 2026
Importi, modalità di pagamento e sanzioni per mancata iscrizione
Il trasporto rifiuti è soggetto a specifici obblighi nell’ambito del RENTRI. Tra questi rientra il pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro nazionale, con scadenza fissata al 30 aprile 2026.
Sul sito del RENTRI sono disponibili tutte le informazioni necessarie per effettuare il versamento.
Trasporto rifiuti: importo del contributo RENTRI
Per le imprese l’importo del contributo annuale è pari a:
- 60 euro per ogni unità locale
- indipendentemente dal numero dei dipendenti
Come pagare il contributo RENTRI per il trasporto
Il pagamento del contributo RENTRI per il trasporto rifiuti deve essere effettuato esclusivamente tramite l’area riservata del portale, utilizzando la funzione:
Pratiche / Contributo annuale
Per accedere alle informazioni ufficiali e alla procedura, consulta il link:
https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzQyMDUsLA==&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud
Scadenza 30 aprile 2026 per il trasporto rifiuti
La scadenza è fissata al 30 aprile 2026. Entro tale data le imprese che svolgono attività di trasporto devono effettuare il versamento del contributo annuale.
Sanzioni per iscrizione regolare
In caso di mancata o irregolare iscrizione al RENTRI si applicano sanzioni amministrative.
Gli importi variano in base alla tipologia di rifiuti:
- da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi
- da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi
ai sensi dell’art. 258, comma 10, del D. L.vo n. 152/2006.
RENTRI: dove trovare le informazioni
Per ulteriori dettagli sugli obblighi relativi al trasporto rifiuti, è possibile consultare il portale ufficiale RENTRI al link:
https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzQyMDUsLA==&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud
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