CAMION

Migliora efficienza e controllo di flotte e logistica del freddo

Nel settore del trasporto refrigerato, ogni anno si perdono oltre 526 milioni di tonnellate di prodotti alimentari a causa di inefficienze nei sistemi di refrigerazione.

Per ridurre questi sprechi e migliorare la catena del freddo, Geotab Inc., leader globale nelle soluzioni per veicoli connessi, ha presentato una nuova versione della propria piattaforma per il trasporto a temperatura controllata, con nuovo hardware IOX-COLD e un software MyGeotab completamente aggiornato.

Nuovo hardware per un trasporto refrigerato più preciso

La nuova linea IOX-COLD include un dispositivo in cabina e la versione IOX-COLD RUGGED, con protezione IP67 per il montaggio esterno.

Entrambi si collegano direttamente alle unità di refrigerazione OEM, riducendo la necessità di sensori aggiuntivi, semplificando l’installazione e aumentando la precisione dei dati.

Per le imprese di autotrasporto e i camionisti significa minori tempi di fermo, monitoraggio più accurato e maggiore efficienza operativa.

Software MyGeotab per il controllo del trasporto refrigerato

Il software MyGeotab è stato potenziato per fornire un controllo completo del trasporto refrigerato.

Tra le funzioni principali:

Monitoraggio in tempo reale della temperatura e delle condizioni del carico;

della temperatura e delle condizioni del carico; Gestione multi-zona , ideale per merci a diverse temperature;

, ideale per merci a diverse temperature; Avvisi personalizzati e comandi remoti per intervenire subito in caso di anomalie;

per intervenire subito in caso di anomalie; Analisi dinamica dei dati , con grafici e mappe interattive;

, con grafici e mappe interattive; Installazione semplificata grazie allo strumento MyInstall, che guida ogni fase di configurazione.

Grazie a queste funzioni, flotte e operatori della logistica possono anticipare le anomalie, ridurre i rischi di deterioramento e mantenere la catena del freddo intatta fino alla consegna.

Meno sprechi e più sostenibilità nel trasporto refrigerato

“Ogni anno centinaia di milioni di tonnellate di prodotti alimentari vengono perse a livello globale a causa di una refrigerazione insufficiente”, afferma Edward Kulperger, Vice President EMEA di Geotab.

“Con la nostra soluzione aggiornata per il trasporto refrigerato offriamo alle aziende strumenti migliori per ridurre gli sprechi, proteggere le merci termosensibili e costruire una catena del freddo più sostenibile.”

L’obiettivo è efficienza, sostenibilità e affidabilità per le flotte che operano nel trasporto refrigerato.

Conformità e sicurezza per flotte e logistica del freddo

La nuova soluzione Geotab aiuta a garantire la conformità con le normative ATP e HACCP, generando report di temperatura automatici e archivi digitali consultabili.

Le aziende di autotrasporto possono così evitare sanzioni, dimostrare tracciabilità immediata e ottimizzare la sicurezza operativa. Per i camionisti, questo significa lavorare con strumenti più affidabili e una catena logistica più trasparente.

Benefici concreti per autotrasporto e camionisti

Il sistema Geotab consente ai camionisti di ricevere notifiche in tempo reale, controllare la temperatura da remoto e verificare la conformità del viaggio.

Le imprese ottengono riduzione dei costi, monitoraggio costante e maggior soddisfazione del cliente. l trasporto refrigerato diventa così più sostenibile e competitivo sul mercato europeo.

Continua a leggere: Patente di guida camion a 17 anni e formato digitale: le nuove regole Ue