Il trasporto merci in Europa attraversa una fase difficile: i volumi dei carichi crescono, ma mancano camion e autisti per soddisfare la domanda.

È quanto emerge dal nuovo rapporto del Polish Institute of Road Transport (PITD), Transport in Europe – Trends. Data. Analysis (Issue 2/2025), relativo al periodo febbraio–aprile 2025.

Il documento è disponibile in formato PDF e può essere scaricato dal sito ufficiale dell’Istituto.

Il documento mostra che le offerte di carico per il trasporto merci aumentano in quasi tutti i Paesi in Europa, mentre il numero di imprese di autotrasporto attive continua a ridursi. Il risultato è un mercato del trasporto merci caratterizzato da più domanda che offerta, tariffe in crescita e forti squilibri territoriali.

Crescono i carichi, cala la capacità del trasporto merci in Europa

Nel primo trimestre 2025, le offerte di carico sono aumentate in modo consistente sulle principali rotte del trasporto merci in Europa. In particolare, le tratte Germania–Francia, Francia–Germania, Germania–Paesi Bassi e Paesi Bassi–Germania registrano incrementi a doppia cifra.

Tuttavia, le ricerche di carichi da parte dei vettori diminuiscono. Secondo il PITD, molti autotrasportatori riducono l’attività a causa di costi elevati e margini ridotti. La carenza di autisti, soprattutto nei Paesi dell’Europa centrale e occidentale, rappresenta il principale fattore di crisi per il trasporto su strada.

In Germania, quasi un terzo dei conducenti proviene da altri Paesi, ma la disponibilità di personale straniero sta calando rapidamente, aggravando la pressione sul trasporto merci in Europa.

L’Italia nel trasporto merci in Europa secondo il rapporto PITD

Nel rapporto PITD 2/2025, l’Italia figura tra i Paesi analizzati nelle rotte di riferimento per l’andamento dei noli e nei dati macroeconomici europei.

Le tariffe di trasporto sulla rotta Italia–Germania hanno registrato un aumento medio del 6,8%, tra i più elevati nel periodo. La Milano–Varsavia, invece, mostra un leggero calo rispetto al trimestre precedente, pur mantenendo valori più alti rispetto al 2024.

Sul piano economico, l’Italia presenta una produzione industriale stabile e vendite al dettaglio in diminuzione, a differenza della crescita osservata in Germania, Francia e Spagna.

Nel comparto dei servizi di trasporto, il PITD rileva che l’Italia non ha segnato aumenti nei primi mesi del 2025.

Sebbene il documento non dedichi focus specifici al settore nazionale, il Paese è incluso nel quadro generale della carenza di autisti e della riduzione di capacità che colpisce tutto il trasporto merci in Europa.

Polonia: un motore instabile del trasporto merci in Europa

La Polonia, principale attore del trasporto merci in Europa, mostra un andamento contrastante. Le tratte dalla Polonia verso Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi diminuiscono, mentre aumentano i flussi in ingresso verso la Polonia.

Il traffico interno polacco cresce in modo marcato (+38% a marzo e +23% ad aprile), ma il mercato rimane molto volatile. Il PITD interpreta il fenomeno come segno della debolezza dell’export polacco e di una ricomposizione della domanda interna.

La Polonia conserva un ruolo centrale, ma la sua stabilità dipende da dinamiche globali e dalla capacità di attrarre manodopera specializzata.

Germania: la ripresa del trasporto merci in Europa passa da Berlino

Dopo un lungo periodo di stagnazione, la Germania mostra segnali di miglioramento nel trasporto merci in Europa.

Le offerte di carico verso Francia (+12%), Paesi Bassi (+15%) e Polonia (+11%) indicano una parziale ripresa dell’industria tedesca.

Secondo la Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), molte aziende rifiutano ordini perché i noli non coprono i costi. Il PITD conferma che diversi operatori riducono la flotta o si ritirano dal mercato spot, penalizzati da burocrazia e costi energetici.

La Germania resta un nodo importante in Europa, ma il settore logistico tedesco soffre ancora la mancanza di autisti e margini ridotti.

Tariffe in aumento nel trasporto merci in Europa 2025

Il rapporto PITD segnala che, tra febbraio e aprile 2025, le tariffe medie di trasporto sono tornate a crescere dopo i cali di inizio anno.

Le rotte Germania–Paesi Bassi (+8%), Francia–Germania (+7%) e Italia–Germania (+6,8%) mostrano gli aumenti più forti. Sulle tratte dalla Polonia verso l’Europa occidentale, invece, i noli si mantengono stabili o in lieve calo.

Il trasporto merci in Europa sta entrando in una fase di stabilizzazione dei prezzi, ma la redditività rimane debole e le oscillazioni mensili elevate. Gli esperti del PITD sottolineano che il mercato resta fragile e fortemente influenzato dai costi del carburante.

Contratti in calo e mercato spot in espansione

Per la prima volta dal 2023, il contract rate index europeo diminuisce di 2,3 punti rispetto al trimestre precedente. Solo la rotta Madrid–Parigi cresce (+2,5%). Le tratte Varsavia–Duisburg e Milano–Varsavia restano più care rispetto al 2024, ma leggermente in calo trimestre su trimestre.

Il PITD, insieme a Transport Intelligence e Upply, evidenzia che le aziende privilegiano contratti brevi e flessibili per rispondere meglio all’instabilità del mercato. Nel trasporto merci in Europa, il modello spot sta sostituendo progressivamente gli accordi a lungo termine.

Economia e prospettive del trasporto merci in Europa

Il trasporto merci si muove in un contesto macroeconomico ancora incerto. La produzione industriale cresce in Polonia (+3%) e nei Paesi Bassi (+2%), mentre Germania e Italia restano stabili. Le vendite al dettaglio migliorano in Spagna e Germania, ma calano in Polonia e Italia.

Nel settore dei servizi logistici e di trasporto, la Francia e la Spagna registrano i risultati migliori (+5–6%), mentre la Polonia rallenta. A livello generale, il PIL dell’Unione Europea cresce in modo moderato: Polonia +3,8%, Spagna +2,8%, Germania quasi ferma.

Questi dati confermano che il trasporto merci in Europa si trova in una fase di transizione, sospeso tra ripresa economica e carenza strutturale di risorse.

Un continente pieno di merci, ma a corto di autisti

Dalla fotografia del rapporto PITD 2025 emerge un continente carico di merci ma povero di autisti. I carichi aumentano, i vettori diminuiscono, i costi salgono e la competitività resta sotto pressione. La mancanza di conducenti è la principale minaccia alla stabilità del trasporto merci in Europa nei prossimi mesi.

Gli esperti ritengono che, senza interventi strutturali su formazione, sicurezza e incentivi, il sistema logistico europeo rischia di non reggere la crescita della domanda.

Il trasporto merci in Europa 2025, secondo il rapporto PITD, è segnato da un paradosso: più carichi, meno camion. La domanda cresce, ma l’offerta non riesce a seguirla. Un disequilibrio che riassume perfettamente il sottotitolo scelto dagli autori del rapporto: “More freight, no one to transport it.”

