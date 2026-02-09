CAMION

Crescono dell’1% su ANAS e del 2% in autostrada i flussi dei mezzi pesanti

Nel terzo trimestre del 2025 si osserva un aumento del trasporto merci su strada in Italia. I dati arrivano dall’Osservatorio sulla mobilità del MIT, che monitora periodicamente i flussi di traffico a livello nazionale.

Il confronto con il 2024 mostra una crescita dei passaggi dei mezzi pesanti, indicatore utile per leggere l’andamento della logistica e della movimentazione delle merci.

Trasporto merci su strada: aumentano i mezzi pesanti su ANAS e autostrade

Nel dettaglio, nel terzo trimestre del 2025 il trasporto merci su strada registra un incremento del traffico dei veicoli pesanti:

+1% sulla rete ANAS

+2% sulle autostrade in concessione

L’aumento non è rapido, ma si vede nel tempo. Negli ultimi anni il settore ha ripreso quota poco alla volta, senza grandi scossoni.

In questo quadro, il trasporto merci su strada resta uno dei pilastri della distribuzione dei prodotti in Italia.

Trasporto merci e logistica in Italia

In Italia gran parte delle merci si sposta su strada. Camion e furgoni collegano ogni giorno stabilimenti, magazzini e punti vendita, soprattutto nelle tratte interne e su distanze medio-brevi.

Per questo i dati sul traffico dei mezzi pesanti vengono usati spesso per leggere l’andamento dei flussi di merci nel Paese.

Trasporto merci in crescita nel medio periodo

Guardando agli ultimi anni, il trasporto merci su strada mostra segnali di crescita anche nel medio periodo. Tra il terzo trimestre 2019 e lo stesso periodo del 2025, i transiti dei mezzi pesanti su ANAS e autostrade risultano in aumento di circa il 7%.

Se si guarda ai singoli anni, l’aumento medio si aggira attorno al 2%. Non è una crescita veloce, ma un miglioramento costante che si è consolidato nel tempo.

Questo andamento mostra come il trasporto merci su strada resti una componente stabile della distribuzione delle merci in Italia.

Stabilità del sistema logistico

Nel complesso, i numeri indicano che i mezzi pesanti circolano un po’ di più rispetto allo scorso anno.

L’aumento è contenuto ma risulta comunque visibile nei dati.

Consultare il Rapporto sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

