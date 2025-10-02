CAMION

Il trasporto merci sostenibile è al centro della transizione energetica globale, ma la strada verso le zero emissioni nette è ancora lunga.

Secondo il nuovo sondaggio IRU Green Compact 2025, oltre il 70% delle imprese del trasporto su strada a livello mondiale, e più dell’80% in Europa, dichiara di essere preoccupato per la decarbonizzazione.

I dati evidenziano come costi elevati, infrastrutture insufficienti e incertezza normativa rappresentino le principali barriere per le aziende, soprattutto le PMI che compongono l’86% del settore.

Decarbonizzazione nel trasporto merci: costi e incertezze

Il sondaggio rivela che, nonostante l’impegno crescente verso il trasporto merci sostenibile, le imprese incontrano difficoltà concrete.

Gli alti costi dei veicoli a basse emissioni e dell’energia pesano sui bilanci, mentre la maggior parte dei clienti non è disposta a coprire i rincari con tariffe di trasporto più elevate. In Europa, ad esempio, il 58% delle aziende segnala questa criticità, con punte del 67% in Australia.

La mancanza di infrastrutture di ricarica e rifornimento è un altro ostacolo rilevante: il 60% delle imprese europee denuncia carenze nelle stazioni pubbliche, mentre in Turchia il 70% incontra difficoltà persino nell’installare punti di ricarica nei depositi aziendali. In Asia centrale, metà delle aziende non trova sul mercato camion alimentati con carburanti alternativi.

Biocarburanti ed elettrico: gli investimenti delle imprese

Nonostante gli ostacoli, il sondaggio IRU mostra che oltre il 50% delle imprese di trasporto merci prevede di investire in carburanti alternativi nei prossimi cinque anni. I biocarburanti risultano la scelta preferita, seguiti dai veicoli elettrici.

Tuttavia, il 90% delle aziende dichiara di dover continuare ad acquistare camion diesel, segno che la transizione sarà graduale e dipenderà molto dalle politiche di supporto e dalle condizioni di mercato.

Il ruolo delle PMI nel trasporto merci sostenibile

Il settore dell’autotrasporto è composto in larga parte da piccole e medie imprese (PMI), che rappresentano circa l’85% del totale. Per queste realtà, l’acquisto e la gestione di mezzi a zero emissioni sono ancora proibitivi senza incentivi adeguati e infrastrutture diffuse.

Umberto de Pretto, segretario generale dell’IRU, ha sottolineato che senza interventi rapidi per ridurre i costi e migliorare le infrastrutture, “milioni di imprese nel mondo non saranno in grado di adottare veicoli alimentati con carburanti alternativi, mettendo a rischio gli obiettivi globali di neutralità carbonica”.

Trasporto merci e neutralità carbonica: cosa serve davvero

Il sondaggio IRU Green Compact evidenzia che le imprese di trasporto merci su strada sono pronte a contribuire alla transizione green, ma chiedono condizioni favorevoli e sostegno politico concreto. Gli interventi prioritari indicati dal settore includono:

Incentivi mirati agli investimenti per l’acquisto di camion a basse emissioni.

per l’acquisto di camion a basse emissioni. Sviluppo rapido delle infrastrutture di ricarica e rifornimento in tutta Europa e a livello globale.

Normative chiare e semplificate, per ridurre l’incertezza degli investimenti a lungo termine.

Continua a leggere: Amazon accelera sull’autotrasporto elettrico con nuovi mezzi: 5.000 furgoni e 200 camion elettrici