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Green Logistics Expo 2026 ha aperto il 14 ottobre alla Fiera di Padova, portando al centro del confronto le nuove sfide del trasporto merci, tra crisi internazionali, infrastrutture e innovazione tecnologica.

A richiamare l’attenzione sui cambiamenti in corso è stato Luciano Greco, presidente di Interporto Padova, durante il convegno inaugurale.

«La logistica mondiale si è infatti frammentata e bisogna riscrivere una mappa delle rotte e dei trasporti». Una dichiarazione che fotografa le difficoltà del settore. Instabilità e necessità di ripensare l’organizzazione dei collegamenti.

La quarta edizione di Green Logistics Expo 2026ha registrato oltre 3.000 visitatori professionali nella prima giornata. 300 aziende espositrici attive nei settori dell’intermodalità, dell’intralogistica, dell’immobiliare logistico e della city logistics.

Accanto ai temi legati alle rotte commerciali e alle infrastrutture, la manifestazione presenta innovazioni per la movimentazione delle merci, dalla robotica ai veicoli automatici utilizzati nei magazzini.

Green Logistics Expo 2026, le nuove rotte del trasporto merci

Le conseguenze delle crisi internazionali sulla logistica globalizzata sono state al centro della relazione introduttiva di Luciano Greco.

Il presidente di Interporto Padova ha sottolineato come l’instabilità geopolitica dell’ultimo anno abbia modificato lo scenario nel quale operano le imprese del settore.

«Il settore paga il prezzo di questa incertezza e in questa situazione c’è bisogno di flessibilità e di uno sguardo lucido», ha spiegato Greco.

La riflessione riguarda anche le infrastrutture necessarie per sostenere il trasporto merci. Secondo Greco, la realizzazione di nuove grandi opere resta importante, ma non deve far passare in secondo piano gli interventi sulle reti esistenti.

In particolare, il presidente di Interporto Padova ha richiamato l’attenzione sulle opere di completamento e collegamento, considerate altrettanto indispensabili per l’efficienza del sistema.

Il confronto sulle nuove rotte si inserisce così in una discussione più ampia. Riguarda sia le conseguenze delle tensioni internazionali sia le scelte infrastrutturali.

Greco ha inoltre evidenziato il ruolo della manifestazione come occasione di incontro tra i principali operatori professionali italiani ed europei, chiamati a confrontarsi sullo stato della logistica nell’attuale contesto geopolitico.

Trasporto ferroviario merci, Fermerci aggiorna la Carta dell’ultimo miglio

Presentato l’aggiornamento della Carta dell’ultimo miglio del sistema ferroviario, promossa da Fermerci, l’associazione delle imprese ferroviarie cargo.

Il documento raccoglie proposte e richieste finalizzate a migliorare l’efficienza del trasporto ferroviario delle merci. Particolare attenzione al segmento finale del trasporto.

L’ultimo miglio rappresenta uno dei passaggi sui quali si concentra il confronto tra gli operatori del cargo ferroviario, anche alla luce della necessità di migliorare il funzionamento complessivo del sistema.

La presentazione della Carta ha portato nel programma di Green Logistics Expo il tema dell’efficienza ferroviaria, affiancando il dibattito sulle grandi infrastrutture e sui collegamenti con le reti esistenti.

Robotica, esoscheletri e veicoli automatici nei magazzini

Non soltanto convegni e infrastrutture. Nei padiglioni della Fiera di Padova sono presenti anche numerose innovazioni tecnologiche destinate alle attività logistiche.

Tra le soluzioni esposte figurano esoscheletri, applicazioni di robotica e veicoli da magazzino a guida automatica.

Tecnologie che mostrano alcuni dei cambiamenti in corso nel settore, con particolare riferimento alle operazioni di movimentazione delle merci e alle attività svolte all’interno dei magazzini.

Tra le novità presentate anche droni destinati al trasporto merci, ai quali sarà dedicato uno degli appuntamenti congressuali della seconda giornata.

La presenza di queste soluzioni amplia il confronto oltre le infrastrutture tradizionali, mostrando come l’evoluzione tecnologica interessi diversi ambiti della logistica.

Logica, la campagna per raccontare l’evoluzione della logistica

Un altro appuntamento ha riguardato la presentazione di Logica, la nuova campagna nazionale di comunicazione e sensibilizzazione ideata e promossa da un gruppo di aziende di Confindustria Assoimmobiliare.

L’iniziativa nasce per raccontare i cambiamenti che la logistica ha vissuto negli ultimi vent’anni, superando una rappresentazione del settore legata esclusivamente al mondo dei magazzini.

La campagna punta a raggiungere anche il grande pubblico, non soltanto gli addetti ai lavori, per far conoscere l’evoluzione delle attività logistiche e le trasformazioni che hanno interessato il comparto.

Green Logistics Expo, il 15 ottobre Salvini e la presentazione di PSA Padova

Il programma di giovedì 15 ottobre prevede tre appuntamenti di particolare rilievo.

Alle 14.30 si terrà il convegno dedicato all’utilizzo concreto dei droni aerei nel trasporto merci. Un approfondimento sulle applicazioni di questa tecnologia.

Nel corso della giornata è inoltre prevista la visita del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Alle 16.30 sarà invece presentata PSA Padova, la nuova società di PSA Italia, Logtainer e Interporto Padova per la gestione del grande Terminal Intermodale padovano.

L’appuntamento riporta l’attenzione sul settore intermodale e sulle infrastrutture dedicate alla movimentazione delle merci, temi che hanno caratterizzato anche il confronto della giornata inaugurale.

Green Logistics Expo prosegue così con gli approfondimenti sulle nuove tecnologie e sui collegamenti per il trasporto merci, mentre il settore si confronta con le conseguenze dell’instabilità.

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