Nel trasporto merci tra Regno Unito e Francia sono entrate in vigore nuove procedure digitali. Riguardano i controlli doganali e la sicurezza delle merci. In Francia è terminata la fase di transizione.

Il sistema europeo ICS2 Import Control System 2 è ora operativo per le merci che entrano nell’Unione europea.

Le nuove regole riguardano in particolare gli autotrasportatori che attraversano la Manica. I camion viaggiano tramite traghetto oppure attraverso il tunnel sotto la Manica. Queste rotte sono i principali punti di ingresso per il trasporto merci su strada tra Regno Unito e Unione europea.

Trasporto merci e sistema ICS2

Nel trasporto merci verso l’Unione europea, il sistema ICS2 viene utilizzato per le verifiche di sicurezza sulle spedizioni che entrano nel territorio doganale europeo.

Attraverso questo sistema viene presentata la dichiarazione sommaria di entrata (ENS). Il documento contiene i dati sulla merce, sul mittente, sul destinatario e sul trasporto.

Quando la dichiarazione ENS viene registrata, il sistema genera un MRN (Movement Reference Number). Si tratta del numero di riferimento della spedizione. Questo codice viene utilizzato nelle successive fasi della procedura alla frontiera.

Nel trasporto merci su camion, la dichiarazione ENS può essere presentata dal vettore marittimo oppure da uno spedizioniere o da un operatore logistico incaricato. Anche quando l’autotrasportatore non presenta direttamente la dichiarazione, deve sapere chi effettua la procedura e quando sarà disponibile l’MRN.

Trasporto merci e utilizzo dell’ELO alla frontiera

Per i movimenti tra Regno Unito e Francia, il trasporto merci su strada è gestito anche attraverso il sistema ELO, utilizzato nell’ambito della cosiddetta frontiera intelligente franco-britannica.

L’ELO è uno strumento digitale che raccoglie i riferimenti doganali necessari per l’attraversamento della frontiera. All’interno dell’ELO devono essere inseriti anche gli MRN generati dal sistema ICS2.

Una volta completata la procedura, il sistema genera un codice a barre ELO. Questo codice viene presentato al momento del check-in presso il terminal del traghetto o del tunnel sotto la Manica e consente alle autorità di collegare automaticamente i dati della spedizione ai controlli doganali.

Tempistiche e preparazione dei documenti

Per il trasporto merci tra Regno Unito e Francia, la tempistica di presentazione dei dati rappresenta un elemento operativo particolarmente importante.

Prima dell’arrivo al terminal è necessario completare una sequenza di passaggi:

la dichiarazione ENS deve essere presentata nel sistema ICS2

il sistema genera l’MRN della spedizione

l’MRN viene inserito nell’ELO

l’ELO genera il codice a barre utilizzato al check-in.

Se l’ENS viene presentata troppo tardi, il conducente può arrivare al terminal senza disporre del codice a barre ELO necessario per l’imbarco, con conseguenti ritardi nella partenza.

Dati richiesti nella dichiarazione ENS

Nel trasporto merci internazionale tra Regno Unito e Unione europea, alcuni campi della dichiarazione ENS sono particolarmente importanti per i movimenti che attraversano la frontiera intelligente franco-britannica.

Tra questi rientrano le informazioni sulla modalità di trasporto e sui mezzi utilizzati alla frontiera.

Nel caso dei camion trasportati su traghetto deve essere indicata la modalità di trasporto marittima. Per i camion che attraversano il tunnel della Manica tramite navetta si utilizza invece il codice relativo al trasporto stradale, anche se il veicolo viene trasportato su un treno.

Un altro elemento riguarda l’identificazione del mezzo di trasporto. Per il tunnel sotto la Manica deve essere indicata la targa del camion. Nel trasporto via traghetto, invece, è necessario inserire il numero IMO della nave utilizzata per la traversata.

La targa del camion deve essere indicata anche come mezzo di trasporto passivo.

Trasporto merci e controlli alla frontiera

Il sistema di frontiera intelligente tra Regno Unito e Francia utilizza il codice a barre ELO per collegare automaticamente la spedizione alle procedure di controllo doganale.

Quando il veicolo arriva al terminal, il codice viene scansionato e il sistema determina il percorso operativo del mezzo. In alcuni casi il camion può proseguire direttamente, mentre in altri può essere indirizzato verso controlli doganali o verifiche documentali.

Per alcune tipologie di movimento, come quelli provenienti direttamente dall’Irlanda del Nord, possono essere previste specifiche esenzioni dalla presentazione della dichiarazione ENS, in base alle indicazioni delle autorità doganali francesi.

Trasporto merci: obblighi per gli operatori

Nel trasporto merci tra Regno Unito e Unione europea, la gestione corretta delle procedure ICS2 ed ELO è ormai un passaggio essenziale per i movimenti transfrontalieri.

Autotrasportatori, spedizionieri e operatori logistici devono verificare che la dichiarazione ENS sia stata presentata correttamente. Devono inoltre controllare che il numero MRN sia disponibile in tempo utile. Prima dell’arrivo al terminal deve essere generato anche il codice a barre ELO.

Una gestione corretta di questi passaggi aiuta a evitare ritardi operativi. Consente inoltre di rendere più fluido il trasporto merci su strada tra Regno Unito e Unione europea.

