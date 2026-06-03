Trasporto merci pericolose, nuove regole per i controlli dal 24 giugno
Verifiche più uniformi e check list unica
Nuove regole per i controlli nel trasporto merci pericolose. Sono attive dal 24 giugno 2026. Lo stabilisce il decreto del MIT del 13 aprile 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° giugno.
Con il recepimento delle direttive europee 2022/1999 e 2025/1801 cambia il sistema dei controlli. Il decreto aggiorna le procedure di verifica. Le novità riguardano i veicoli che trasportano sostanze pericolose. Coinvolte anche le aziende del settore. Le nuove regole puntano a rendere più omogenee le attività ispettive.
Check list unica per le verifiche
La principale novità è l’introduzione di una check list standardizzata. Gli organi di controllo dovranno utilizzarla durante le ispezioni.
Le verifiche potranno essere effettuate su strada oppure presso la sede dell’azienda. I controlli aziendali saranno disposti soprattutto nei casi in cui emergano irregolarità durante le ispezioni sui veicoli.
Le nuove regole si applicano ai mezzi che circolano in Italia. Riguardano anche i veicoli provenienti da altri Paesi dell’UE e da Stati terzi.
Restano esclusi i trasporti effettuati dalle forze armate o sotto la loro responsabilità.
Trasporto merci pericolose, cosa controlleranno gli ispettori
I controlli riguarderanno il veicolo e la documentazione di trasporto.
Particolare attenzione sarà riservata alle norme ADR. L’accordo disciplina il trasporto internazionale su strada delle merci pericolose.
Gli ispettori potranno verificare:
- la corretta classificazione delle sostanze trasportate;
- la conformità dei documenti di trasporto;
- l’idoneità degli imballaggi;
- l’etichettatura e la marcatura dei colli;
- la presenza delle dotazioni di sicurezza obbligatorie;
- la formazione del conducente e del personale coinvolto.
Le verifiche serviranno ad accertare il rispetto delle norme nazionali ed europee in materia di sicurezza.
Più tracciabilità delle ispezioni
Il decreto introduce procedure uniformi per la raccolta e la trasmissione dei dati.
Le informazioni relative ai controlli potranno essere condivise più facilmente tra le amministrazioni competenti. Questo consentirà di monitorare il settore in modo più efficace.
La maggiore tracciabilità delle verifiche permetterà anche di individuare più rapidamente eventuali criticità ricorrenti.
Le conseguenze per le aziende
Le imprese del settore dovranno verificare la conformità delle proprie procedure interne.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alla documentazione ADR. Sarà importante controllare anche etichettature, attrezzature di sicurezza e formazione del personale.
Le aziende dovranno controllare documentazione, attrezzature e procedure operative. Sarà importante arrivare preparati all’entrata in vigore delle nuove regole.
Il decreto recepisce le indicazioni europee sul rafforzamento dei controlli. Un tema particolarmente rilevante per il settore delle merci pericolose. Ogni giorno sulle strade viaggiano carburanti, prodotti chimici, gas industriali e altri materiali classificati a rischio.
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