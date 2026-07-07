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Il trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali non è liberamente autorizzabile. Il MIT ha chiarito che, per i container BESS contenenti batterie al litio classificati ONU 3536, le deroghe saranno concesse solo in casi specifici e di interesse nazionale.

La Direzione Generale per la Motorizzazione è intervenuta per fare chiarezza sulle modalità di accoglimento delle istanze per il rilascio dell’autorizzazione al trasporto su strada con veicoli eccezionali di merce pericolosa ONU 3536.

Il chiarimento riguarda in particolare i container BESS con batterie al litio, sempre più richiesti per il supporto e la stabilizzazione della rete elettrica.

Trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali: il divieto previsto dalla normativa

Il trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali, oppure in condizioni di eccezionalità, è vietato dall’articolo 368 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

La norma consente alcune deroghe, ma solo in presenza di esigenze particolari e giustificate. Tali deroghe devono essere singole, specifiche e motivate.

Questo significa che l’autorizzazione non può essere rilasciata in modo ordinario o automatico. Ogni richiesta deve essere valutata con attenzione, soprattutto quando il trasporto riguarda merci pericolose e veicoli eccezionali.

Il caso dei container BESS con batterie al litio ONU 3536

Il chiarimento del MIT nasce dall’elevato numero di richieste ricevute dagli uffici competenti per il trasporto su strada di container BESS contenenti batterie al litio.

I container BESS, Battery Energy Storage System, sono sistemi di accumulo energetico utilizzati per stabilizzare la rete elettrica. Quando contengono batterie al litio e sono classificati con numero ONU 3536, rientrano però nella disciplina del trasporto merci pericolose.

La combinazione tra merce pericolosa e veicolo eccezionale richiede quindi una valutazione particolarmente rigorosa sotto il profilo della sicurezza e della conformità normativa.

Autorizzazione MIT: quando la deroga può essere concessa

Il MIT ha precisato che saranno prese in considerazione solo le istanze relative a trasporti aventi carattere di interesse nazionale.

In particolare, le autorizzazioni potranno riguardare i trasporti finalizzati a connettere i container BESS con batterie al litio ai nodi strategici della rete elettrica, preventivamente individuati dai gestori della rete stessa.

L’obiettivo deve essere la stabilizzazione del sistema elettrico nazionale.

Le richieste relative ad applicazioni diverse non potranno essere accolte.

Chi deve presentare la richiesta di autorizzazione

Un punto centrale del chiarimento riguarda il soggetto che può presentare l’istanza.

La richiesta di deroga non deve essere inoltrata dalle singole aziende private. L’iniziativa spetta ai gestori della rete elettrica, che dovranno rappresentare al MIT l’esigenza del trasporto.

Di conseguenza, le imprese private che presentano direttamente domande per trasporti non riconducibili a esigenze di interesse nazionale non potranno ottenere l’autorizzazione.

Cosa cambia per le imprese di trasporto

Le imprese che operano nel settore del trasporto merci pericolose devono valutare con attenzione ogni operazione che coinvolga container BESS con batterie al litio ONU 3536.

Prima di organizzare il trasporto sarà necessario verificare:

la classificazione della merce;

l’eventuale applicazione della normativa ADR;

la presenza di condizioni di eccezionalità;

il collegamento con nodi strategici della rete elettrica;

il coinvolgimento del gestore della rete;

la possibilità di adottare modalità alternative di trasporto.

Il chiarimento del MIT restringe quindi il campo delle autorizzazioni e conferma che il trasporto con veicoli eccezionali di merci pericolose deve restare un’ipotesi eccezionale.

Possibili alternative al trasporto con veicoli eccezionali

Il MIT invita le aziende interessate al trasporto su strada di container BESS contenenti merce pericolosa ONU 3536 a valutare soluzioni alternative.

In particolare, le imprese possono adottare metodi alternativi di trasporto oppure ridurre la massa dei container, così da rispettare le prescrizioni del Codice della Strada ed evitare il ricorso a veicoli eccezionali.

Questa indicazione conferma l’importanza di una pianificazione preventiva, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista autorizzativo.

Trasporto merci pericolose: perché serve una verifica preventiva

Il trasporto merci pericolose richiede sempre controlli accurati. Quando si aggiunge anche la componente del trasporto eccezionale, la verifica preventiva diventa indispensabile.

Le aziende devono analizzare in anticipo la documentazione necessaria, i limiti normativi, le autorizzazioni richieste e le eventuali soluzioni alternative.

Nel caso dei container BESS con batterie al litio ONU 3536, il MIT ha chiarito che le deroghe saranno ammesse solo per trasporti di interesse nazionale, connessi alla stabilizzazione della rete elettrica.

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