CAMION

L’Accordo Multilaterale M366 firmato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti introduce nuove deroghe al trasporto merci pericolose ADR, modificando le regole per le leghe metalliche contenenti piombo.

Questa intesa permette il trasporto nazionale e internazionale di leghe metalliche con basso contenuto di piombo, classificate come sostanze pericolose per l’ambiente dal Regolamento (UE) 2024/197, senza applicare integralmente le prescrizioni ADR, ma nel pieno rispetto delle condizioni tecniche fissate dall’accordo.

Nuova normativa europea trasporto merci pericolose ADR

Dal 1° settembre 2025 è operativo il Regolamento delegato (UE) 2024/197, che modifica la classificazione e l’etichettatura di alcune sostanze pericolose. Tra queste rientrano le leghe metalliche contenenti piombo, ora considerate merci pericolose per l’ambiente e quindi soggette alle disposizioni ADR.

Senza una deroga, ogni trasporto merci pericolose di questo tipo avrebbe dovuto seguire integralmente le complesse prescrizioni ADR, aumentando tempi e costi e rallentando le filiere produttive.

Per garantire la continuità delle attività economiche e industriali, il MIT ha quindi promosso un nuovo accordo multilaterale ADR che introduce deroghe specifiche per questa tipologia di trasporto.

Deroga per il trasporto merci pericolose

L’Accordo Multilaterale M366, già firmato da Italia, Slovenia e Francia, rappresenta una deroga ADR temporanea per il trasporto merci pericolose che contengono piombo.

La circolare MIT n. 10.135 del 17 settembre 2025 specifica che questa intesa consente di trasportare leghe metalliche contenenti piombo senza applicare tutte le prescrizioni ADR, purché vengano rispettate precise condizioni tecniche.

In particolare, l’accordo ADR con deroghe riguarda solo leghe che:

contengono meno dello 0,25% di piombo massiccio (particelle con diametro superiore a 1 mm) o meno dello 0,025% di polvere di piombo (particelle inferiori a 1 mm);

(particelle con diametro superiore a 1 mm) o (particelle inferiori a 1 mm); sono scarsamente solubili in acqua ;

; non ricadono in altre classi ADR oltre la classe 9 (sostanze pericolose per l’ambiente);

(sostanze pericolose per l’ambiente); vengono trasportate alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2, oppure in imballaggi o IBC a tenuta stagna e resistenti all’acqua.

Grazie a queste condizioni, il trasporto merci ADR che rientra nei parametri indicati può beneficiare di deroghe significative, evitando parte degli obblighi di imballaggio e documentazione.

Durata e validità delle deroghe ADR

Le deroghe ADR previste dall’Accordo M366 sono già in vigore dal 27 agosto 2025 e resteranno valide fino al 31 agosto 2027, salvo eventuale revoca anticipata da parte di uno dei Paesi firmatari.

Durante l’intero periodo di validità, è obbligatorio che a bordo dei veicoli adibiti al trasporto merci pericolose ADR sia presente una copia dell’accordo M366, come previsto dalle norme europee.

L’accordo ha effetto solo nei territori dei Paesi firmatari: attualmente Italia, Slovenia e Francia, ma altri Stati contraenti ADR possono aderire. L’elenco costantemente aggiornato dei Paesi che adottano questa deroga ADR è disponibile sul sito ufficiale dell’ONU.

Vantaggi per le imprese del trasporto merci pericolose

Per le imprese che operano nel settore del trasporto merci pericolose ADR, l’Accordo M366 con le nuove deroghe rappresenta un’opportunità strategica. Le aziende che trasportano leghe metalliche a basso contenuto di piombo potranno:

ridurre la burocrazia e la documentazione ADR ;

; semplificare le procedure di carico e scarico;

diminuire i costi legati agli imballaggi e alle certificazioni ADR.

In questo modo, l’autotrasporto di merci pericolose potrà proseguire senza i rallentamenti che l’applicazione integrale delle regole ADR avrebbe comportato, garantendo continuità produttiva e logistica.

Continua a leggere: ADR: nuovi quiz per ottenere il certificato CFP per autisti trasporto merci pericolose