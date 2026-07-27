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Quando si parla di trasporto merci pericolose in ADR, il pensiero corre immediatamente ai pannelli arancioni, alle etichette di pericolo, agli autisti e ai mezzi speciali. L’ADR è molto di più.

L’ADR serve a prevenire gli incidenti legati al trasporto delle merci pericolose e a ridurne gli effetti. Le regole tutelano chi lavora, la popolazione e l’ambiente.

Per chi lavora nel trasporto e nella logistica, l’ADR non è solo un insieme di obblighi. Le regole riguardano tutte le fasi: preparazione della spedizione, carico, documentazione e consegna. E ogni passaggio può incidere sulla sicurezza.

A imprese e professionisti del settore si rivolge “L’ADR come non te l’hanno mai raccontato”. Il libro spiega in modo chiaro una materia complessa e aiuta a capire dove possono nascere rischi, errori e responsabilità.

Ne parliamo con l’Ing. Vincenzo Pinto, coautore del libro. Con lui approfondiamo il legame tra ADR, salute e sicurezza sul lavoro. Cerchiamo di capire perché una corretta gestione delle merci pericolose rende l’impresa più sicura e affidabile.

Nel trasporto di merci pericolose, l’ADR viene spesso visto come una serie di adempimenti. Ma serve soprattutto a individuare i rischi, prevenire gli incidenti e ridurne gli effetti. Perché l’ADR dovrebbe essere considerato prima di tutto uno strumento di prevenzione?

Ogni prescrizione dell’ADR nasce da un incidente realmente accaduto o da un rischio che si è voluto evitare. Dietro un’etichetta, un imballaggio o un documento di trasporto c’è l’obiettivo di impedire che una sostanza pericolosa provochi danni alle persone, all’ambiente o ai beni. Se lo guardiamo in quest’ottica, l’ADR diventa uno straordinario strumento di prevenzione e non un semplice elenco di obblighi.

L’ADR regola ogni passaggio del trasporto di merci pericolose: dalla classificazione delle sostanze agli imballaggi, dal carico alla documentazione, fino alla gestione delle emergenze. Quali le cose principali da conoscere?

Prima ancora degli articoli della norma bisogna capire il metodo ADR che funziona un po’ come una fila delle tessere del domino. Ogni fase è collegata alla successiva: si parte dalla classificazione di una merce, si sceglie l’imballaggio idoneo, si applicano le etichette (quelle giuste), si prepara la documentazione e infine si organizzare il trasporto. Se una solo di queste tessere manca o viene posizionata male, la catena si interrompe e tutto il sistema di sicurezza perde efficacia. L’ADR funziona proprio così: ogni passaggio è indispensabile perché quello successivo possa svolgersi correttamente.

Molte aziende pensano che l’ADR riguardi soprattutto il viaggio e chi guida. Ma gli errori possono nascere molto prima, durante la preparazione della spedizione, l’imballaggio, l’etichettatura o il carico. Perché è sbagliato pensare che l’ADR riguardi soltanto il trasporto?

Perché il viaggio è solo l’ultima parte del processo. L’incidente può nascere molto prima: durante l’imballaggio, il riempimento di un contenitore, la preparazione della spedizione o il caricamento del mezzo. L’autista spesso eredita errori commessi da altri. Il camion trasporta anche gli errori fatti in magazzino.

L’ADR non riguarda solo ciò che accade su strada. Le sue regole toccano anche la salute e la sicurezza di chi prepara, carica e gestisce le merci pericolose. Ha diversi punti in comune con il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Dove si incontrano l’ADR e il D.Lgs. 81/2008?

Io mi occupo principalmente di salute e sicurezza sul lavoro e mi sono reso conto che moltissimi rischi disciplinati dal Testo Unico sono gli stessi che l’ADR cerca di controllare durante il trasporto. Pensiamo al rischio chimico, agli incendi, alle esplosioni, alla movimentazione dei carichi o alla gestione delle emergenze. Le due normative parlano linguaggi diversi, ma perseguono lo stesso obiettivo: proteggere le persone. Mi piace immaginare il loro rapporto come una rete: ogni filo rappresenta una misura di prevenzione. Alcuni fili appartengono all’ADR, altri al D.Lgs. 81/2008 e, in molti casi, gli stessi fili sono intrecciati da entrambe le normative. È proprio questo intreccio che rende la rete più resistente e la prevenzione più efficace

L’attenzione si concentra spesso sull’autista, ma il viaggio rappresenta soltanto una parte del processo. La sicurezza comincia prima della partenza e prosegue fino alla ricezione della merce. Quali soggetti sono coinvolti nella sicurezza della filiera ADR?

La sicurezza della filiera ADR coinvolge praticamente tutti: il produttore, chi classifica la merce, chi sceglie l’imballaggio, chi prepara la documentazione, chi carica il veicolo, il trasportatore, il destinatario e naturalmente il consulente ADR. Mi piace paragonare questa filiera a un puzzle: ogni soggetto rappresenta un tassello. Se anche uno solo manca o viene collocato nel posto sbagliato, l’immagine non è più completa.

La sicurezza viene talvolta percepita come un costo o come un insieme di adempimenti. In realtà, prevenire gli incidenti produce benefici umani, ambientali e organizzativi. Perché la sicurezza ADR non deve essere considerata soltanto un costo o un adempimento, ma un investimento nella prevenzione?

Un incidente costa sempre molto di più della prevenzione. Costa in termini economici, ma soprattutto per le possibili conseguenze sulla salute delle persone, sull’ambiente, sulla continuità delle attività e sulle responsabilità civili e penali.

Pensiamo, per esempio, all’esplosione della cisterna di GPL avvenuta sull’autostrada A1, nei pressi di Teano, nel dicembre 2025. Un solo evento ha comportato l’evacuazione delle aree di servizio, la chiusura dell’autostrada, gravi danni alla carreggiata e l’impiego di decine di operatori e mezzi per il ripristino. Episodi come questo mostrano chiaramente quanto possano essere vaste le conseguenze di un incidente che coinvolge merci pericolose.

Investire nella prevenzione significa quindi proteggere le persone, l’ambiente, il patrimonio aziendale e anche la reputazione dell’impresa e la fiducia costruita nel tempo con clienti, lavoratori e territorio. “L’ADR come non te l’hanno mai raccontato” nasce dalla volontà di rendere più comprensibili prescrizioni spesso percepite come esclusivamente tecniche o burocratiche. Perché avete deciso di scrivere questo libro?

Con Antonio De Luna e Cristina Tornatore, gli altri due coautori, ci siamo resi conto che nel panorama editoriale esistono già molti libri che spiegano l’ADR articolo per articolo. Noi abbiamo voluto seguire una strada diversa: spiegare il motivo per cui quelle regole esistono e quale funzione svolgono nella prevenzione. Il nostro intento è stato quello di realizzare un libro che aiutasse gli imprenditori, i tecnici e gli operatori a ragionare, non semplicemente a memorizzare delle prescrizioni.

Il libro si rivolge a un pubblico ampio. Composto da soggetti che, con ruoli diversi, possono essere coinvolti nella gestione delle merci pericolose. A quali lettori si rivolge il libro?

Abbiamo scritto questo libro cercando di utilizzare un linguaggio semplice e immediato, ricco di esempi concreti. Questo perché non volevamo rivolgerci soltanto ai tecnici, ai consulenti ADR, agli RSPP o agli organi di controllo. Il nostro pensiero è andato soprattutto agli imprenditori, ai responsabili di magazzino, agli autisti e, più in generale, a tutti coloro che, anche indirettamente, entrano in contatto con le merci pericolose.

Se, dopo aver letto questo libro, anche un solo imprenditore inizierà a guardare le merci pericolose con occhi diversi, se un responsabile di magazzino si fermerà un minuto in più prima di preparare una spedizione o se un lavoratore comprenderà perché una procedura va rispettata, allora avremo raggiunto il nostro obiettivo. Perché la sicurezza non nasce dalle norme: nasce dalla consapevolezza delle persone.

Dalle regole alla prevenzione concreta

L’ADR emerge quindi non come un insieme isolato di prescrizioni tecniche, ma come un sistema che coinvolge l’intera organizzazione del trasporto e della logistica. Dalla preparazione dei colli alla documentazione, dal carico alla consegna, ogni fase può incidere sulla sicurezza del processo.

Per le imprese, la sfida è trasformare gli adempimenti in procedure realmente comprese e applicate.

È proprio su questo terreno che un libro come “L’ADR come non te l’hanno mai raccontato” può offrire un contributo utile. Rendere più accessibili le regole, chiarirne la funzione preventiva e aiutare operatori e responsabili aziendali a riconoscere i rischi prima che si traducano in errori o incidenti.

Conoscere l’ADR non serve solo a rispettare le regole. Aiuta anche a lavorare meglio e in sicurezza lungo tutta la filiera del trasporto di merci pericolose.

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