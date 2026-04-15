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Nel trasporto merci in Europa, il cabotaggio è una pratica che continua a creare problemi operativi. Le regole esistono e sono definite a livello dell’Unione Europea, però nella realtà quotidiana non è sempre immediato applicarle senza errori.

Il punto è che basta poco per sbagliare: un calcolo errato dei giorni o un documento incompleto possono far risultare irregolare anche un trasporto svolto correttamente.

Cabotaggio nel trasporto merci in Europa: cosa significa davvero

Nel trasporto merci in Europa, il cabotaggio è il trasporto nazionale fatto da un vettore straniero all’interno di un altro Paese.

È uno strumento utile, soprattutto per evitare viaggi a vuoto dopo una consegna internazionale. Però non è un’attività libera: può essere utilizzato solo rispettando condizioni precise, sia nei tempi che nella documentazione.

Le regole operative da conoscere

Il cabotaggio è consentito solo dopo aver completato un trasporto internazionale con scarico totale della merce. Da quel momento è possibile effettuare un numero limitato di operazioni entro un periodo di tempo definito.

Un aspetto importante è che le regole si applicano al veicolo e non al conducente. Inoltre, non è consentito entrare in un Paese senza carico con l’obiettivo di svolgere cabotaggio. Sulla carta può sembrare semplice, ma nella realtà operativa è facile commettere errori.

Il periodo di raffreddamento

Uno dei punti più critici nel trasporto merci in Europa è il periodo di raffreddamento. Dopo aver effettuato operazioni di cabotaggio in un Paese, lo stesso veicolo deve attendere prima di poter operare nuovamente nello stesso territorio. Si tratta di quattro giorni di calendario completi, che devono includere almeno due giorni lavorativi.

Nella pratica, tra weekend e festività, questa pausa può durare anche più a lungo. Un errore nel calcolo è sufficiente a rendere non conforme l’operazione.

Documentazione: dove si concentrano gli errori

Molte violazioni non dipendono dal trasporto in sé, ma dalla documentazione. Durante i controlli, viene richiesto di dimostrare l’intera catena delle operazioni. La mancanza della lettera di vettura del trasporto internazionale, oppure di uno qualsiasi dei documenti successivi, può compromettere tutto.

Anche errori formali, come dati mancanti, firme assenti o informazioni incomplete, possono essere sufficienti per una sanzione.

Violazioni più frequenti

Nella pratica quotidiana, gli errori più comuni sono:

documentazione non disponibile durante i controlli;

informazioni incomplete o errate nei documenti;

superamento del numero di operazioni consentite;

errore nel calcolo dei tempi;

avvio del cabotaggio prima della fine del trasporto internazionale.

Si tratta spesso di errori non intenzionali, ma comunque sanzionabili.

Multe nel trasporto merci in Europa: quanto si rischia

Le sanzioni per il cabotaggio irregolare possono essere molto elevate e cambiano da Paese a Paese:

Belgio : 1.980 euro per ogni operazione illegale, più 990 euro in caso di documentazione incompleta

: 1.980 euro per ogni operazione illegale, più 990 euro in caso di documentazione incompleta Repubblica Ceca : fino a circa 14.400 euro

: fino a circa 14.400 euro Danimarca : circa 4.700 euro

: circa 4.700 euro Francia : fino a 15.000 euro. Nei casi più gravi, anche un anno di reclusione, con sequestro del veicolo e sospensione della patente

: fino a 15.000 euro. Nei casi più gravi, anche un anno di reclusione, con sequestro del veicolo e sospensione della patente Spagna : 4.001 euro per il vettore e 2.001 euro per la parte contraente

: 4.001 euro per il vettore e 2.001 euro per la parte contraente Paesi Bassi : circa 4.400 euro, con possibile deferimento alla Procura

: circa 4.400 euro, con possibile deferimento alla Procura Germania : fino a 5.000 euro per il vettore. Fino a 20.000 euro per la controparte

: fino a 5.000 euro per il vettore. Fino a 20.000 euro per la controparte Norvegia : tra circa 2.200 e 4.400 euro

: tra circa 2.200 e 4.400 euro Svezia : circa 60.000 corone svedesi

: circa 60.000 corone svedesi Italia : da 5.000 a 15.000 euro, con fermo del veicolo fino a tre mesi e possibile confisca in caso di recidiva

: da 5.000 a 15.000 euro, con fermo del veicolo fino a tre mesi e possibile confisca in caso di recidiva Polonia : circa 12.000 zloty per mancato rispetto delle condizioni

Oltre alle multe, possono esserci conseguenze operative importanti:

immobilizzazione del veicolo,

divieto temporaneo di effettuare cabotaggio,

nei casi più gravi, perdita della licenza comunitaria.

Esiste un’eccezione rilevante per Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Qui i vettori con licenza comunitaria possono effettuare cabotaggio senza limiti di operazioni e senza periodo di raffreddamento. Rimane comunque l’obbligo di registrare le attività nel sistema IMI.

Trasporto merci in Europa

Nel trasporto merci in Europa, il cabotaggio è uno strumento utile ma richiede attenzione costante. Le regole non sono complicate in teoria, ma nella pratica richiedono precisione, soprattutto nella gestione dei tempi e della documentazione. È proprio nei dettagli che si gioca la differenza tra un’operazione conforme e una sanzione.