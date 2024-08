CAMION

Presentato un rapporto con nuove per misure per alleggerire l’industria logistica dalla burocratizzazione

La Commissione per il trasporto merci su strada in Germania ha consegnato nei giorni scorsi il suo rapporto finale al Ministro Federale Volker Wissing. Il rapporto contiene misure per per alleggerire l’industria logistica dalla burocratizzazione, dalla costruzione facilitata dell’infrastruttura di carico dei camion, alla gestione semplificata degli obblighi di segnalazione.

La Commissione è composta da 11 rappresentanti di organizzazioni logistiche e industriali.

Trasporto merci: 24 misure di riduzione della burocrazia

Il Ministro Federale Volker Wissing ha dichiarato: ” Ringrazio molto la Commissione per il trasporto merci su strada per il lavoro svolto. Un totale di 24 misure di riduzione della burocrazia sono state identificate nel rapporto finale, che ora faremo avanzare ambiziosamente per alleggerire l’industria. Questo include rendere i programmi di finanziamento il più semplici possibile, semplificare e accelerare le procedure di applicazione per i trasporti su larga scala e pesanti e sviluppare ulteriormente la riscossione dell’imposta sulle vendite all’importazione nel governo federale insieme ai Länder, al fine di ridurre gli svantaggi competitivi in Germania”.

“Siamo anche a favore di agevolazioni a livello EU-, per esempio per il riconoscimento di qualifiche di guida professionali equivalenti provenienti da paesi terzi o l’evitazione di doppi obblighi di segnalazione presso il meccanismo di compensazione delle frontiere EU-. Fondamentalmente, mi aspetto che la nuova Commissione europea faccia della questione della deburocratizzazione una delle sue priorità. L’obiettivo è quello di rafforzare l’industria logistica in Germania e in Europa come importante settore economico”- conclude il Ministro.

Le misure di deburocratizzazione

Le misure di deburocratizzazione comprendono dieci aree centrali per l’industria logistica:

Facilitare le qualifiche e le patenti di guida professionali

Ridurre gli ostacoli burocratici nella trasformazione

Ottimizzare i processi per i trasporti di grandi dimensioni e pesanti

Rendere gli obblighi di segnalazione semplici e pratici per le aziende

Facilitare la fornitura efficace, senza problemi e sicura nelle città

Controllare le specifiche per i divieti di guida dei camion la domenica e i giorni festivi

Esaminare e armonizzare il margine di manovra per i programmi di finanziamento

Ridurre gli svantaggi competitivi nell’imposta sul fatturato all’importazione

Prevenire oneri sproporzionati nell’attuazione della legge sugli obblighi di diligenze della catena di approvvigionamento e della direttiva UE sulla catena di approvvigionamento

Evitare la burocrazia nell’attuazione della legge sulla post-modernizzazione

Già nell’aprile 2024, il Ministro Volker Wissing aveva presentato il programma immediato «Alleggerire l’industria logistica, far progredire l’ambiente e la protezione del clima» nell’ambito della Commissione per il trasporto merci su strada.

A questo scopo, un totale di 354 milioni di euro sono stanziati per il programma di armonizzazione dei pedaggi per la protezione dell’ambiente e la sicurezza e i programmi di finanziamento «Energy Ridurre Components» e «Caricamento rapido commerciale».

I membri della Commissione per il trasporto merci su strada si riuniranno di nuovo all’inizio del 2025 per valutare l’attuazione delle misure identificate e, se necessario, raccomandare ulteriori passi.