CAMION

FAI–Conftrasporto: trasporto merci e logistica sotto pressione tra decarbonizzazione, corridoi alpini bloccati e ritardi sulla rete TEN-T

La decarbonizzazione del trasporto merci è uno degli obiettivi più ambiziosi dell’Unione europea. Ridurre le emissioni e rendere più sostenibile la mobilità è fondamentale, ma la realtà quotidiana di camionisti, imprese di autotrasporto e operatori della logistica dimostra che l’Europa non è pronta a questo passo.

Le infrastrutture non sono adeguate, i corridoi alpini restano fragili e i costi per le aziende continuano a crescere.

Decarbonizzazione del trasporto merci e neutralità tecnologica

Il settore dell’autotrasporto non rifiuta la sfida ambientale. Negli ultimi anni molte imprese di trasporto merci hanno investito in veicoli Euro 6, LNG e tecnologie a basse emissioni.

Tuttavia, per una transizione reale serve il rispetto del principio di neutralità tecnologica: non si può puntare solo sull’elettrico, ma occorre dare spazio a biocarburanti, metano liquido e idrogeno.

«Serve una transizione davvero sostenibile – spiega Paolo Uggè, presidente di FAI–Conftrasporto – ma senza corridoi liberi la decarbonizzazione rischia di restare solo un esercizio teorico».

Il nodo delle infrastrutture: TEN-T e colli di bottiglia

Il problema del trasporto merci non è solo legato ai mezzi. La rete europea dei trasporti TEN-T, fondamentale per collegare in modo rapido e sicuro i Paesi membri, continua a soffrire di ritardi e blocchi.

Due esempi emblematici:

Brennero : l’Austria impone limiti e controlli che rallentano il transito dei mezzi pesanti, compromettendo una delle principali arterie di collegamento tra Italia e Nord Europa.

: l’Austria impone limiti e controlli che rallentano il transito dei mezzi pesanti, compromettendo una delle principali arterie di collegamento tra Italia e Nord Europa. Monte Bianco: i lavori di manutenzione, pur necessari, riducono drasticamente la capacità del traforo, creando code e deviazioni.

Questi colli di bottiglia, per il trasporto merci, producono ritardi nelle consegne, costi aggiuntivi e perdita di competitività, mettendo in difficoltà porti, interporti e aziende di logistica.

Competitività del trasporto merci italiana

Le conseguenze si avvertono lungo tutta la catena di logistica e trasporto merci. Senza corridoi alpini pienamente operativi, i porti italiani del Nord Tirreno e dell’Adriatico rischiano di perdere traffico a favore di scali del Mediterraneo orientale e del Nord Europa, più fluidi e meglio collegati.

Le imprese di autotrasporto e logistica devono così affrontare tempi più lunghi e costi maggiori, proprio mentre investono per ridurre l’impatto ambientale.

Per garantire una transizione verde del trasporto merci realmente efficace, l’Europa deve prima completare la rete TEN-T e garantire la piena permeabilità dei valichi alpini. Solo una governance europea capace di affrontare questi nodi strategici può trasformare gli obiettivi climatici in realtà.

