Il trasporto merci in Italia accelera verso la digitalizzazione il primo test in Italia con documentazione elettronica, e-CMR e Regolamento eFTI.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il supporto di RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. e del partner tecnico Circle Group, ha avviato a Verona la prima sperimentazione ufficiale sull’uso della documentazione elettronica nel trasporto merci, in attuazione del Regolamento eFTI dell’Unione Europea.

e-CMR e Regolamento eFTI: Italia verso la digitalizzazione del trasporto merci

L’iniziativa si inserisce nel progetto europeo eFTI4EU, e il test ha riguardato un trasporto merci internazionale tra Italia e Austria. È stata verificata la documentazione elettronica attraverso un’applicazione pilota collegata al nodo nazionale eFTI Gate Italy, già interoperabile con i sistemi europei.

Durante il controllo, condotto con la collaborazione della Polizia Locale e della Polizia Stradale di Verona, è stata testata anche la e-CMR, la lettera di vettura elettronica. Quest’ultima è fondamentale per rendere il trasporto merci più efficiente, trasparente e sostenibile.

RAM: “Un sistema logistico allineato al Regolamento eFTI”

Per il Ministero era presente Vincenzo Corbi, mentre per Circle Group ha partecipato Emanuele Pugliese. A sottolineare il valore strategico della sperimentazione è stato Davide Bordoni, Amministratore Unico di RAM: “Questa prima sperimentazione rappresenta un passo concreto nel percorso verso la digitalizzazione della logistica, in linea con gli obiettivi strategici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”. “Il nostro impegno è volto a trasformare le indicazioni europee in progetti concreti, puntando a un sistema logistico nazionale più efficiente e allineato agli standard UE”.

Circle Group: documentazione elettronica nel trasporto merci

Soddisfazione espressa da Luca Abatello, Presidente di Circle Group: “Contribuire con MIT e RAM in un percorso che vede l’Italia tra i paesi leader nell’attuazione del Regolamento eFTI e della diffusione della e-CMR è motivo di grande soddisfazione» – ha affermato Luca Abatello, Presidente di Circle Group. «Il nostro impegno per una logistica smart e sostenibile trova in questa iniziativa una concreta realizzazione”.

Documentazione elettronica, e-CMR e associazioni

A rendere possibile il test sulla documentazione elettronica per il trasporto merci è stata anche la collaborazione con le associazioni di categoria, coinvolte fin dalle fasi di progettazione.

Abramo Vincenzi, AD di Accudire, ha dichiarato “il proprio orgoglio di mettere a disposizione la nostra piattaforma per la gestione della e-CMR”.

Anche ANITA ha avuto un ruolo decisivo, come ha sottolineato il Segretario Generale Giuseppina Della Pepa: “L’innovazione è nel nostro DNA associativo. Grazie all’impresa associata Codognotto abbiamo potuto semplificare il dialogo con le autorità e migliorare i processi aziendali”.

Infine, Fedespedi, con il Segretario Generale Stefano Brambilla, ha evidenziato: “Porterà benefici tangibili in termini di competitività e affidabilità della supply chain”.

