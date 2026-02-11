CAMION

Segnali positivi legati al rinnovo delle flotte e alla ripresa degli investimenti nel trasporto merci

Il 2026 parte con un clima positivo per i mezzi pesanti. Già nei primi mesi si nota una maggiore richiesta di mezzi pesanti, segno che molte aziende stanno aggiornando le flotte con veicoli più nuovi ed efficienti.

I dati diffusi da ANFIA confermano questo andamento positivo a inizio anno.

Immatricolazioni di mezzi pesanti nel 2026

A gennaio immatricolati 2.677 autocarri sopra le 3,5 tonnellate. Rispetto a un anno prima è circa un 5% in più. Il dato conferma come il mercato si è messo in moto.

Mercato dei rimorchi e semirimorchi

A gennaio 2026 immatricolati 1.182 rimorchi e semirimorchi pesanti, con un aumento del 17% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. A crescere di più sono stati soprattutto i semirimorchi.

Rinnovo flotte: perché aumenta la domanda di mezzi pesanti

L’aumento delle immatricolazioni riguarda diverse categorie di veicoli e più aree del Paese. Si registrano performance positive nei mezzi di fascia medio-leggera sopra le 3,5 tonnellate e risultati in crescita anche tra i veicoli più pesanti. I veicoli rigidi segnano un aumento più evidente, mentre i trattori stradali registrano una crescita più contenuta ma costante.

Questo trend riflette una fase di rinnovamento del parco circolante. Molte aziende stanno scegliendo mezzi di nuova generazione per contenere i costi di gestione, avere veicoli più affidabili e adattarsi a ritmi di lavoro sempre più rapidi nella logistica.

Transizione energetica nel settore dei mezzi pesanti

Dal punto di vista delle alimentazioni, il diesel resta predominante, ma cresce gradualmente l’interesse verso soluzioni alternative. Le immatricolazioni di veicoli elettrici e ibridi sono in aumento rispetto all’anno scorso e cominciano a comparire con più frequenza anche tra i mezzi pesanti.

Anche le misure dedicate al rinnovo delle flotte e agli investimenti in tecnologie più sostenibili stanno avendo un ruolo in questa fase. La sostituzione dei veicoli più datati con mezzi nuovi continua a essere un passaggio importante per il trasporto merci.

Le prospettive del mercato nel 2026

Se l’andamento dovesse restare su questi livelli anche nei prossimi mesi, il 2026 potrebbe rivelarsi un anno stabile per il settore dei mezzi pesanti in Italia. La crescita della domanda e il rinnovo delle flotte confermano quanto il trasporto merci resti una parte importante della filiera produttiva e logistica del Paese.

