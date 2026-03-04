CAMION

Controlli intensificati sui mezzi pesanti del trasporto merci sulle strade italiane. A coordinare l’operazione è stata ROADPOL, il network europeo delle Polizie Stradali.

L’attività si è svolta dal 9 al 15 febbraio. Ha coinvolto le forze di polizia di numerosi Paesi europei. L’obiettivo era verificare il rispetto delle norme sul trasporto su strada. E aumentare i livelli di sicurezza.

Controlli su mezzi pesanti e autobus

Nel corso della settimana di controlli la Polizia Stradale ha verificato 7.002 mezzi pesanti e 40 autobus.

I controlli hanno riguardato sia veicoli italiani sia stranieri. Molti erano impegnati nel trasporto internazionale di merci.

I controlli hanno riguardato diversi aspetti della sicurezza del trasporto, tra cui:

stato psicofisico dei conducenti

rispetto dei limiti di velocità

osservanza dei tempi di guida e di riposo

corretto utilizzo del cronotachigrafo

condizioni tecniche dei veicoli

regolarità dei documenti di trasporto

I controlli hanno riguardato anche il rispetto delle norme dell’Accordo ADR sul trasporto di merci pericolose.

Oltre 6.000 violazioni accertate

Contestate 6.388 violazioni alle norme del Codice della strada e della normativa sull’autotrasporto.

Nel dettaglio:

467 per superamento dei limiti di velocità

27 per guida sotto l’effetto di alcol

6 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

330 per mancato uso delle cinture di sicurezza

1.020 violazioni relative al cronotachigrafo

730 per inefficienze tecniche dei veicoli e irregolarità del carico

471 per problemi legati ai documenti del veicolo e del trasporto

73 violazioni nel trasporto di merci pericolose

5 relative al trasporto dei rifiuti

3.326 altre infrazioni

Nel complesso sono state ritirate 583 patenti e decurtati 9.997 punti patente.

L’obiettivo dell’operazione Truck & Bus

L’operazione Truck & Bus, promossa da ROADPOL, punta a rafforzare la sicurezza sulle strade europee. Lo fa attraverso controlli coordinati sui veicoli destinati al trasporto commerciale.

Guidare un mezzo pesante o un autobus senza rispettare i tempi di guida e di riposo è un rischio. Lo è anche circolare con veicoli non efficienti o senza le autorizzazioni previste. Situazioni che possono mettere in pericolo la sicurezza stradale.

Le campagne di controllo a livello europeo hanno quindi lo scopo di:

aumentare la sicurezza nel trasporto professionale

contrastare comportamenti pericolosi alla guida

garantire il rispetto uniforme delle norme sull’autotrasporto

Il monitoraggio periodico dei mezzi pesanti resta uno degli strumenti principali per ridurre i rischi sulle strade e assicurare condizioni di trasporto più sicure per tutti gli utenti.

