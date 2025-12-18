CAMION

Trasporto merci, acquisto di rimorchi e semirimorchi in crescita secondo i dati UNRAE sulle immatricolazioni di novembre e del 2025. Il mercato dei veicoli trainati conferma un andamento positivo, con numeri in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il Centro Studi e Statistiche di UNRAE, sulla base dei dati ufficiali forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha elaborato una stima del mercato dei veicoli rimorchiati con massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate.

Nel solo mese di novembre 2025 sono state immatricolate 1.375 unità, contro le 1.142 registrate nello stesso mese del 2024, con una crescita pari al +20,4%.

Acquisto di rimorchi e semirimorchi in aumento a novembre

Il dato mensile conferma un trend favorevole per il comparto del trasporto merci. L’acquisto di rimorchi e semirimorchi, misurato attraverso le immatricolazioni, evidenzia un incremento a doppia cifra che rafforza i segnali positivi già emersi nei mesi precedenti.

Il risultato assume rilievo per un segmento centrale nella logistica e nell’organizzazione del trasporto su gomma.

Nel periodo compreso tra gennaio e novembre 2025, le immatricolazioni complessive di rimorchi e semirimorchi hanno raggiunto quota 14.310 unità, rispetto alle 12.562 dello stesso periodo del 2024. L’aumento complessivo è pari al +13,9%, con oltre 1.700 veicoli in più immessi in circolazione rispetto all’anno precedente.

Trasporto merci e rinnovo del parco veicolare

Secondo UNRAE, questi numeri confermano il ruolo strategico del rinnovo del parco veicolare nel trasporto merci, anche per quanto riguarda i veicoli trainati. L’associazione ha espresso soddisfazione per la pubblicazione del decreto interministeriale MIT-MEF relativo alla ripartizione del Fondo straordinario pluriennale da 590 milioni di euro, destinato al rinnovo dei mezzi del trasporto merci.

Il provvedimento viene considerato un segnale concreto di attenzione verso la modernizzazione del settore e la sostenibilità del trasporto su gomma.

Allo stesso tempo, UNRAE sottolinea la necessità che, nella distribuzione delle risorse, il comparto dei veicoli trainati riceva una quota proporzionata alle proprie esigenze operative.

Acquisto di rimorchi e semirimorchi, incentivi e sicurezza stradale

Un tema centrale richiamato dall’associazione riguarda la sicurezza stradale, indicata come valore imprescindibile nelle politiche di sostegno al trasporto merci. Rimorchi e semirimorchi di nuova generazione contribuiscono in modo determinante al miglioramento degli standard di sicurezza dell’intera filiera.

UNRAE evidenzia inoltre come l’ultimo click-day per la prenotazione degli incentivi, con uno stanziamento limitato destinato ai veicoli trainati, abbia messo in luce l’esigenza di una ripartizione più mirata delle risorse.

L’obiettivo è garantire un sostegno concreto alle imprese impegnate nella transizione verso mezzi di ultima generazione.

In questo contesto, la crescita dell’acquisto di rimorchi e semirimorchi rappresenta un segnale positivo per il mercato, ma anche un elemento da considerare attentamente nella definizione delle future politiche di incentivo, affinché siano equilibrate, trasparenti e coerenti con il ruolo dei veicoli trainati nel trasporto merci.

