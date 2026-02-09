CAMION

Il 23 dicembre 2025 è stato firmato il nuovo decreto sulla formazione per operatori e professionisti che lavorano con gli animali, poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 febbraio 2026. Le disposizioni interessano da vicino anche il trasporto animali vivi.

Il testo interviene su quanto già stabilito nel decreto del 6 settembre 2023 e sposta in avanti i tempi. Il termine per adeguarsi all’obbligo formativo è ora fissato al 31 dicembre 2026.

Sono stati inseriti anche chiarimenti pratici, alcune semplificazioni e casi di esclusione.

Per chi opera nel trasporto animali vivi, la formazione resta un passaggio importante. Serve per gestire gli animali durante gli spostamenti, ridurre i rischi sanitari e lavorare nel rispetto delle norme sul benessere animale.

Trasporto animali vivi: proroga dell’obbligo formativo al 31 dicembre 2026

Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo formativo slitta al 31 dicembre 2026. Questo consente agli operatori di avere più tempo per adeguarsi ai nuovi percorsi previsti.

Per chi lavora nel trasporto animali vivi, questo significa avere più tempo per organizzare la formazione senza incidere sull’attività quotidiana. La proroga serve anche a rendere il sistema più omogeneo a livello nazionale, così da evitare applicazioni diverse da territorio a territorio e permettere alle aziende di adeguarsi con maggiore gradualità.

Rafforzamento del sistema di formazione per il trasporto animali vivi

Il decreto interviene anche sull’organizzazione della formazione legata alla salute e al benessere animale, con indicazioni più chiare e qualche passaggio semplificato per operatori, trasportatori e professionisti.

Uno dei punti centrali riguarda l’allineamento dei contenuti dei corsi, che vengono messi in relazione tra loro e aggiornati in modo più coerente. In particolare, l’integrazione riguarda gli ambiti legati a:

salute animale

sistema di Identificazione e Registrazione (I&R)

benessere animale

contrasto alla resistenza agli antimicrobici

Questa integrazione ha un impatto diretto sul trasporto animali vivi, perché garantisce che chi opera durante le fasi di carico, movimentazione e trasferimento degli animali abbia competenze complete e aggiornate.

Riconoscimento dei percorsi formativi

I percorsi formativi previsti dal decreto del 6 settembre 2023, alla luce degli aggiornamenti introdotti il 23 dicembre 2025, possono essere utilizzati per dimostrare il rispetto degli obblighi già previsti dalla normativa di settore. In sostanza, chi conclude questi corsi non deve ripetere ulteriori formazioni sugli stessi temi.

Il riconoscimento riguarda in particolare gli ambiti legati a:

benessere animale

sanità animale

uso responsabile degli antimicrobici

Questa integrazione rappresenta una semplificazione importante anche per chi lavora nel trasporto animali vivi, perché evita la duplicazione dei corsi e consente di soddisfare più obblighi normativi con un unico percorso formativo.

Esclusioni dall’obbligo formativo nel trasporto animali vivi

Il decreto porta anche chiarimenti sulle esclusioni dall’obbligo formativo, con l’obiettivo di applicare il principio di proporzionalità e ridurre gli oneri burocratici non necessari.

Le esclusioni riguardano i soggetti che:

non svolgono attività diretta o continuativa nella gestione degli animali

non operano professionalmente nel settore

hanno già seguito percorsi formativi equivalenti riconosciuti

Nel contesto del trasporto animali vivi, l’obbligo formativo resta invece prioritario per le figure che incidono concretamente sul benessere degli animali, come:

trasportatori professionali

addetti al carico e scarico

operatori coinvolti nella movimentazione durante il viaggio

Le esclusioni servono quindi a evitare sovrapposizioni normative, senza ridurre il livello di tutela previsto per il trasporto animali vivi.

Trasporto animali vivi e benessere animale: il ruolo della formazione

Chi lavora a contatto con gli animali incide direttamente sul loro stato di salute e su come vengono gestiti ogni giorno. È qualcosa che si vede nella pratica, nelle operazioni quotidiane e nel modo in cui si affrontano le diverse situazioni.

Nel trasporto animali vivi questo diventa ancora più evidente. Saper gestire correttamente le fasi di carico, viaggio e scarico aiuta a limitare lo stress degli animali, ridurre i rischi sanitari e intervenire in modo tempestivo se qualcosa non va.

Operatori adeguatamente formati nel trasporto animali vivi sono in grado di:

gestire gli animali in modo sicuro durante gli spostamenti

riconoscere tempestivamente segnali di malattia

applicare correttamente le norme sul benessere animale

prevenire criticità sanitarie

La formazione serve soprattutto a lavorare meglio e in modo più consapevole, mantenendo livelli adeguati lungo tutte le fasi dell’attività.

Impatto sulla sanità animale e sulla salute pubblica

Un sistema di formazione ben strutturato non riguarda solo il benessere degli animali, ma ha effetti anche sulla salute pubblica.

Nel trasporto animali vivi, avere personale formato aiuta a riconoscere prima eventuali problemi e a gestire con maggiore attenzione le situazioni più delicate.

Questo rende più semplice intervenire in tempo e supporta, in modo concreto, le attività di prevenzione e controllo legate alla sanità animale.

