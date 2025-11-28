CAMION

Il trasporto animali cambia con il Ddl Semplificazioni che modifica l’articolo 56 del Codice della Strada per l’impiego dei rimorchi.

La revisione riguarda i mezzi utilizzati dagli operatori e chiarisce le condizioni con cui i rimorchi per merci possono svolgere funzioni aggiuntive. Inoltre, la norma assicura coerenza con il quadro sanitario europeo, pertanto interessa autotrasportatori, allevatori e imprese di trasporto che operano quotidianamente su strada.

Trasporto animali e nuovo uso dei rimorchi

L’articolo 26 interviene sull’articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La modifica introduce il comma 4-bis, che consente ai rimorchi per il trasporto di cose di essere impiegati anche per il trasporto animali vivi, se dotati di allestimenti permanenti dedicati. Inoltre, tali rimorchi devono rispettare i limiti di sagoma e massa indicati negli articoli 61 e 62 del Codice della Strada.

L’utilizzo richiede un’autorizzazione del Servizio veterinario territorialmente competente, rilasciata secondo il Regolamento (CE) n. 1/2005 e l’Accordo del 20 marzo 2008.

Di conseguenza, gli operatori ottengono un quadro più chiaro, che permette l’impiego di mezzi già presenti nelle flotte, riducendo i vincoli gestionali e mantenendo il rispetto del benessere animale.

Trasporto animali e orientamenti europei in discussione

Il contesto europeo assume grande rilievo per il trasporto animali. La Commissione Europea ha presentato il 7 dicembre 2023 una proposta di regolamento che dovrebbe sostituire il Regolamento (CE) n. 1/2005. Tuttavia, i negoziati non sono iniziati perché Parlamento e Consiglio non hanno definito il mandato negoziale.

Durante il Consiglio Agricoltura e Pesca del 26 maggio 2025, il Governo italiano, con numerosi Stati membri, ha evidenziato le difficoltà operative legate alle nuove misure.

Inoltre, è stato richiesto un approccio proporzionato, che garantisca il funzionamento del mercato unico e non introduca costi insostenibili per agricoltori e trasportatori. Di conseguenza, la posizione italiana punta a un equilibrio tra tutela degli animali e sostenibilità economica del settore.

